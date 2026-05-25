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‘वेलकम टू द जंगल’ का नया गाना रिलीज, अक्षरा सिंह संग अक्षय कुमार ने लगाए भोजपुरी तड़के

Shanti Kumari25 May 2026 - 2:03 PM
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ghis ghis ghis song

Welcome To The Jungle : ‘वेलकम टू द जंगल’ मूवी को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के टीजर के बाद अब इसका नया गाना ‘घिस घिस घिस’ रिलीज होते ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि इस गाने में Akshay Kumar पहली बार भोजपुरी अंदाज में नजर आ रहे हैं।

अक्षरा सिंह के साथ दिखा अक्षय का देसी अंदाज

नए गाने में Akshara Singh और अक्षय कुमार की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। गाने में अक्षय लंबे बाल, हल्की दाढ़ी और देसी लुक में दिखाई दे रहे हैं, जबकि अक्षरा सिंह साड़ी में भोजपुरी स्टाइल का तड़का लगाती नजर आ रही हैं। गाने की पूरी थीम भोजपुरी रंग में रंगी हुई है। इसके बोल भी भोजपुरी अंदाज में लिखे गए हैं, जिस पर दोनों कलाकारों ने शानदार डांस परफॉर्मेंस दी है।

यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा गाना

‘घिस घिस घिस’ रिलीज होते ही फैंस के बीच छा गया है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस गाने की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने अक्षय कुमार के नए अंदाज को मजेदार और एंटरटेनिंग बताया है। कुछ फैंस का कहना है कि बॉलीवुड और भोजपुरी का यह मेल काफी अलग और फ्रेश लग रहा है। वहीं अक्षरा सिंह की मौजूदगी ने भोजपुरी दर्शकों का उत्साह भी बढ़ा दिया है।

इन कलाकारों से सजी है फिल्म

Welcome to the Jungle में कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। फिल्म में सुनील शेट्टी (Suniel Shett), दिशा पाटनी (Disha Patani), जैकलिन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez), अरशद वारसी (Arshad Warsi), परेश रावल (Paresh Rawal), रविना टंडन (Raveena Tandon) और जॉनी लीवर (Johnny Lever) जैसे कलाकार शामिल हैं।

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म का निर्देशन Ahmed Khan ने किया है। यह मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

Shanti Kumari25 May 2026 - 2:03 PM
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