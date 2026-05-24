Lucknow : लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में यूपीएससी की तैयारी कर रही एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे एक स्थान पर ले जाकर उसके साथ गलत वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता दिल्ली पहुंची और आनंद विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला संबंधित पुलिस इकाइयों तक पहुंचा और लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई।

नशीला पदार्थ देकर किया गया दुष्कर्म

पीड़िता का आरोप है कि 16 मई को यात्रा के दौरान लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर उसे रोका गया और सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में एक स्थान पर ले जाया गया, जहां उसे रखा गया। इस दौरान उसे नशीला पदार्थ दिए जाने और उसके साथ अपराध किए जाने का भी आरोप है।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन

जानकारी के अनुसार, पीड़िता और मुख्य आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे और एक ही क्षेत्र से संबंध रखते हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आनंद विहार जीआरपी से महिला सुरक्षा एवं अपराध शाखा को जीरो एफआईआर संख्या 85/2026 प्राप्त हुई, जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। शिकायत में शिवम यादव, सनी यादव और एक अन्य व्यक्ति का नाम शामिल है।

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