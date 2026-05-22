मनोरंजन

वरुण धवन की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस पर कौन-कौन सी फिल्में फेल हुईं? हुआ करोड़ों का नुकसान

Karan Panchal22 May 2026 - 3:38 PM
1 minute read
Varun Dhawan Flop Movies
वरुण धवन की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस पर कौन-कौन सी फिल्में फेल हुईं? हुआ करोड़ों का नुकसान

Varun Dhawan Flop Movies : वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वरुण के अपोजिट मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े नजर आएंगी। ‘बॉर्डर 2’ की बड़ी सफलता के बाद ऑडियंस की उम्मीदें वरुण की अगली फिल्मों से बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे पहले उनकी फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ औसत कमाई करने में सफल रही थी।

वरुण धवन ने 2012 में बॉलीवुड में डेब्यू किया। अपने 14 साल के करियर में उन्होंने लगभग 18 फिल्में की हैं, जिनमें से 14 हिट रही हैं। हालांकि, 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं, जिससे मेकर्स को नुकसान उठाना पड़ा।

वरुण धवन की फ्लॉप फिल्में और उनके आंकड़े-

अक्टूबर (2018)

डायरेक्टर: शूजित सिरकार
बजट: 40 करोड़
कमाई: 67 करोड़
अवधि: 1 घंटे 15 मिनट
प्रमुख कलाकार: वरुण धवन, बनीता संधू, गीतांजलि राव, साहिल विदूलिया
IMDb रेटिंग: 7.8
उपलब्धता: Amazon Prime Video

कलंक (2019)

डायरेक्टर: अभिषेक वर्मन
बजट: 150 करोड़
कमाई: 146 करोड़
अवधि: 2 घंटे 45 मिनट
प्रमुख कलाकार: वरुण धवन, आलिया भट्ट, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर
IMDb रेटिंग: 3.8
उपलब्धता: Amazon Prime Video

स्ट्रीट डांसर 3D (2020)

डायरेक्टर: रेमो डीसूजा
बजट: 80-100 करोड़
कमाई: 102 करोड़
अवधि: 2 घंटे 26 मिनट
प्रमुख कलाकार: वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, सोनम बाजवा, शक्ति मोहन, नोरा फतेही, राघव जुयाल, प्रभु देवा
IMDb रेटिंग: 3.8
उपलब्धता: Amazon Prime Video

बेबी जॉन (2024)

डायरेक्टर: कालीस
बजट: 160-180 करोड़
कमाई: 61 करोड़
अवधि: 2 घंटे 41 मिनट
प्रमुख कलाकार: वरुण धवन, वामिका गब्बी, कीर्ति सुरेश, खुशी भारद्वाज, जैकी श्रॉफ, सान्या मल्होत्रा, सलमान खान
IMDb रेटिंग: 5
उपलब्धता- Amazon Prime Video

वरुण धवन की इन फ्लॉप फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मेकर्स को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनके करियर का औसत प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है और उन्होंने अब तक कम ही फिल्मों में असफलता का सामना किया है।

ये भी पढ़ें- Pulwama का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की हत्या करने वाला हथियार समेत गिरफ्तार, दो आरोपी अभी फरार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal22 May 2026 - 3:38 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेड्डी’ में दिलचस्प कास्टिंग ट्विस्ट, पहले खुशी कपूर को मिला था ऑफर

जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेड्डी’ में दिलचस्प कास्टिंग ट्विस्ट, पहले खुशी कपूर को मिला था ऑफर

18 May 2026 - 3:37 PM
Photo of अमीषा पटेल ने लगाई यंग एक्ट्रेसेस को फटकार, PR गेम की खोली पोल, कहा- दो फिल्में करके सुपरस्टार मत समझो

अमीषा पटेल ने लगाई यंग एक्ट्रेसेस को फटकार, PR गेम की खोली पोल, कहा- दो फिल्में करके सुपरस्टार मत समझो

9 May 2026 - 4:30 PM
Photo of ईशान किशन का पंजाब किंग्स की फील्डिंग पर तंज, GF अदिति हुंडिया का मजेदार रिएक्शन

ईशान किशन का पंजाब किंग्स की फील्डिंग पर तंज, GF अदिति हुंडिया का मजेदार रिएक्शन

7 May 2026 - 1:00 PM
Photo of सायोनी घोष फिर सुर्खियों में आई, हार के बाद भी दिखा आत्मविश्वास, जानें अभिनय से राजनीति तक का सफर

सायोनी घोष फिर सुर्खियों में आई, हार के बाद भी दिखा आत्मविश्वास, जानें अभिनय से राजनीति तक का सफर

5 May 2026 - 6:19 PM
Photo of यूट्यूबर लखनीत के घर कुक की घिनौनी हरकत, बर्तनों में थूककर खिलाता था खाना, ऐसे सच आया सामने

यूट्यूबर लखनीत के घर कुक की घिनौनी हरकत, बर्तनों में थूककर खिलाता था खाना, ऐसे सच आया सामने

29 April 2026 - 7:02 PM
Photo of इंस्पेक्टर अविनाश 2 का धमाका, रणदीप हुड्डा फिर बनेंगे अपराधियों का काल, यहां देखें सभी एपिसोड

इंस्पेक्टर अविनाश 2 का धमाका, रणदीप हुड्डा फिर बनेंगे अपराधियों का काल, यहां देखें सभी एपिसोड

28 April 2026 - 4:26 PM
Photo of ‘गिन्नी वेड्स सन्नी 2’ की कमजोर शुरुआत, पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर फीकी कमाई

‘गिन्नी वेड्स सन्नी 2’ की कमजोर शुरुआत, पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर फीकी कमाई

25 April 2026 - 1:49 PM
Photo of अक्षय कुमार की फिल्म ‘भूत बंगला’ ने ओपनिंग वीकेंड पर किया धमाल, 70 करोड़ से ज्यादा की कमाई

अक्षय कुमार की फिल्म ‘भूत बंगला’ ने ओपनिंग वीकेंड पर किया धमाल, 70 करोड़ से ज्यादा की कमाई

22 April 2026 - 4:47 PM
Photo of IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को बड़ी राहत, कप्तान रोहित शर्मा की वापसी की उम्मीदें, डिटेल में पढ़ें

IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को बड़ी राहत, कप्तान रोहित शर्मा की वापसी की उम्मीदें, डिटेल में पढ़ें

20 April 2026 - 1:34 PM
Photo of दूसरी बार मां बनने जा रहीं Deepika Padukone, रणवीर सिंह के घर गूंजेगी किलकारी

दूसरी बार मां बनने जा रहीं Deepika Padukone, रणवीर सिंह के घर गूंजेगी किलकारी

19 April 2026 - 2:00 PM
Back to top button