Varun Dhawan Flop Movies : वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वरुण के अपोजिट मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े नजर आएंगी। ‘बॉर्डर 2’ की बड़ी सफलता के बाद ऑडियंस की उम्मीदें वरुण की अगली फिल्मों से बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे पहले उनकी फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ औसत कमाई करने में सफल रही थी।

वरुण धवन ने 2012 में बॉलीवुड में डेब्यू किया। अपने 14 साल के करियर में उन्होंने लगभग 18 फिल्में की हैं, जिनमें से 14 हिट रही हैं। हालांकि, 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं, जिससे मेकर्स को नुकसान उठाना पड़ा।

वरुण धवन की फ्लॉप फिल्में और उनके आंकड़े-

अक्टूबर (2018)

डायरेक्टर: शूजित सिरकार

बजट: 40 करोड़

कमाई: 67 करोड़

अवधि: 1 घंटे 15 मिनट

प्रमुख कलाकार: वरुण धवन, बनीता संधू, गीतांजलि राव, साहिल विदूलिया

IMDb रेटिंग: 7.8

उपलब्धता: Amazon Prime Video

कलंक (2019)

डायरेक्टर: अभिषेक वर्मन

बजट: 150 करोड़

कमाई: 146 करोड़

अवधि: 2 घंटे 45 मिनट

प्रमुख कलाकार: वरुण धवन, आलिया भट्ट, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर

IMDb रेटिंग: 3.8

उपलब्धता: Amazon Prime Video

स्ट्रीट डांसर 3D (2020)

डायरेक्टर: रेमो डीसूजा

बजट: 80-100 करोड़

कमाई: 102 करोड़

अवधि: 2 घंटे 26 मिनट

प्रमुख कलाकार: वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, सोनम बाजवा, शक्ति मोहन, नोरा फतेही, राघव जुयाल, प्रभु देवा

IMDb रेटिंग: 3.8

उपलब्धता: Amazon Prime Video

बेबी जॉन (2024)

डायरेक्टर: कालीस

बजट: 160-180 करोड़

कमाई: 61 करोड़

अवधि: 2 घंटे 41 मिनट

प्रमुख कलाकार: वरुण धवन, वामिका गब्बी, कीर्ति सुरेश, खुशी भारद्वाज, जैकी श्रॉफ, सान्या मल्होत्रा, सलमान खान

IMDb रेटिंग: 5

उपलब्धता- Amazon Prime Video

वरुण धवन की इन फ्लॉप फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मेकर्स को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनके करियर का औसत प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है और उन्होंने अब तक कम ही फिल्मों में असफलता का सामना किया है।

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