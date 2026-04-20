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IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को बड़ी राहत, कप्तान रोहित शर्मा की वापसी की उम्मीदें, डिटेल में पढ़ें

Karan Panchal20 April 2026 - 1:34 PM
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IPL 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को बड़ी राहत, कप्तान रोहित शर्मा की वापसी की उम्मीदें, डिटेल में पढ़ें

IPL 2026 : मुंबई इंडियंस के लिए आगामी मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ बेहद अहम माना जा रहा है। इस मैच से पहले टीम को राहत देने वाली खबर सामने आई है कि कप्तान रोहित शर्मा फिटनेस के करीब पहुंच चुके हैं और उनकी वापसी की संभावना मजबूत हो गई है।

बल्लेबाजी ने टीम मैनेजमेंट को दी राहत

आईपीएल 2026 में लगातार हार से जूझ रही मुंबई इंडियंस के लिए रोहित की उपलब्धता बड़ा बदलाव ला सकती है। पिछले मैच में हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण वे बाहर थे, लेकिन अब नेट्स में उनकी बल्लेबाजी ने टीम मैनेजमेंट को राहत दी है। टीम के बॉलिंग कोच ने भी संकेत दिए हैं कि रोहित और मिचेल सैंटनर दोनों फिट हैं और अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं।

रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करते हुए देखा

रोहित शर्मा को अहमदाबाद में नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए देखा गया, जहां उनकी फिटनेस में सुधार साफ नजर आया। हालांकि, टीम प्रबंधन किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहता और मेडिकल टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अंतिम फैसला मैच से कुछ समय पहले लिया जाएगा।

सीजन में वापसी का अहम मौका

दूसरी ओर, मुंबई के लिए मिचेल सैंटनर की वापसी भी अहम मानी जा रही है, जो पिछले मैच में बीमारी के कारण बाहर थे। उनकी वापसी से टीम का गेंदबाजी संतुलन मजबूत होगा। फिलहाल मुंबई इंडियंस अंक तालिका में नीचे संघर्ष कर रही है और यह मुकाबला उनके लिए सीजन में वापसी का अहम मौका माना जा रहा है।

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Karan Panchal20 April 2026 - 1:34 PM
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