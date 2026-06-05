मनोरंजन

बॉबी देओल की नई फिल्म ‘बंदर’ पर आया बहन ईशा का रिएक्शन, कह दी यह बड़ी बात

Karan Panchal5 June 2026 - 6:09 PM
2 minutes read
Bollywood News
बॉबी देओल की नई फिल्म 'बंदर' पर आया बहन ईशा का रिएक्शन, कह दी यह बड़ी बात

Bollywood News : बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल की नई फिल्म ‘बंदर’ रिलीज होते ही चर्चा में आ गई है। फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ फिल्मी हस्तियों से भी सराहना मिल रही है। इसी बीच अभिनेता की बहन ईशा देओल ने फिल्म देखने के बाद अपने भाई की अभिनय क्षमता की खुलकर प्रशंसा की है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भाई बॉबी की तस्वीर साझा करते हुए उनकी तारीफ़ों के पूल बांध दिए। बात दें कि मूवी 5 जून यानि आज ही सिनेमा घर में रिलीज हुई है।

विशेष स्क्रीनिंग के बाद किया पोस्ट

4 जून को मुंबई में आयोजित फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल होने के बाद ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर बॉबी देओल के साथ एक तस्वीर साझा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि बॉबी अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में हैं और आज के समय के सबसे शानदार अभिनेताओं में शामिल हैं। ईशा ने उनके अभिनय को संवेदनशील और प्रभावशाली बताते हुए फिल्म देखने की अपील भी की।

बॉबी के अभिनय की हो रही सराहना

निर्देशक अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी ‘बंदर’ में बॉबी देओल मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म में उनके प्रदर्शन को लेकर लगातार सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी कई दर्शकों ने उनकी अदाकारी की तारीफ की है और इसे उनके करियर की दमदार प्रस्तुतियों में से एक बताया है।

वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है कहानी

‘बंदर’ एक क्राइम-ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है। फिल्म में बॉबी देओल के अलावा सान्या मल्होत्रा समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं।

फिल्म को लेकर बढ़ी उत्सुकता

ईशा देओल की तारीफ के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। बॉबी देओल ने भी अपनी बहन की पोस्ट को साझा कर उनका आभार जताया। लंबे समय बाद मिले लगातार अच्छे रिस्पॉन्स ने यह संकेत दे दिया है कि बॉबी देओल का सफल दौर अभी जारी है और ‘बंदर’ उनके करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म साबित हो सकती है।

ये भी पढ़ें- Driving License : एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पर भारी पड़ सकती है गलती, जानें रिन्यूअल नियम, घर बैठे ऐसे करें आवेदन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal5 June 2026 - 6:09 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of संभावना सेठ बनीं मां, बेटे-बेटी को दिया जन्म, 10 साल बाद घर में गूंजी किलकारी

संभावना सेठ बनीं मां, बेटे-बेटी को दिया जन्म, 10 साल बाद घर में गूंजी किलकारी

4 June 2026 - 7:45 PM
Photo of सुष्मिता सेन ने बताया शादी न करने का कारण, आजादी को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता, जानें क्यों

सुष्मिता सेन ने बताया शादी न करने का कारण, आजादी को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता, जानें क्यों

2 June 2026 - 7:52 PM
Photo of मैं अमीर पार्टनर नहीं चाहती, जिससे प्यार करुंगी उसे सब कुछ देने को तैयार- तान्या मित्तल

मैं अमीर पार्टनर नहीं चाहती, जिससे प्यार करुंगी उसे सब कुछ देने को तैयार- तान्या मित्तल

31 May 2026 - 3:42 PM
Photo of Poonam Pandey मांग रहीं काम, कहा- बेहतर बनने की कोशिश में रातें रोई, जज न करें और गाली न दें

Poonam Pandey मांग रहीं काम, कहा- बेहतर बनने की कोशिश में रातें रोई, जज न करें और गाली न दें

30 May 2026 - 3:55 PM
Photo of अक्षरा सिंह के गाने पर मां नीलिमा सिंह हुईं भावुक, अक्षय कुमार संग बॉलीवुड में किया डेब्यू

अक्षरा सिंह के गाने पर मां नीलिमा सिंह हुईं भावुक, अक्षय कुमार संग बॉलीवुड में किया डेब्यू

29 May 2026 - 2:52 PM
Photo of शादी के 10 साल बाद दिव्यांका-विवेक के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बच्चों से दोगुनी हुई खुशी

शादी के 10 साल बाद दिव्यांका-विवेक के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बच्चों से दोगुनी हुई खुशी

26 May 2026 - 3:08 PM
Photo of ‘वेलकम टू द जंगल’ का नया गाना रिलीज, अक्षरा सिंह संग अक्षय कुमार ने लगाए भोजपुरी तड़के

‘वेलकम टू द जंगल’ का नया गाना रिलीज, अक्षरा सिंह संग अक्षय कुमार ने लगाए भोजपुरी तड़के

25 May 2026 - 2:03 PM
Photo of वरुण धवन की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस पर कौन-कौन सी फिल्में फेल हुईं? हुआ करोड़ों का नुकसान

वरुण धवन की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस पर कौन-कौन सी फिल्में फेल हुईं? हुआ करोड़ों का नुकसान

22 May 2026 - 3:38 PM
Photo of जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेड्डी’ में दिलचस्प कास्टिंग ट्विस्ट, पहले खुशी कपूर को मिला था ऑफर

जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेड्डी’ में दिलचस्प कास्टिंग ट्विस्ट, पहले खुशी कपूर को मिला था ऑफर

18 May 2026 - 3:37 PM
Photo of अमीषा पटेल ने लगाई यंग एक्ट्रेसेस को फटकार, PR गेम की खोली पोल, कहा- दो फिल्में करके सुपरस्टार मत समझो

अमीषा पटेल ने लगाई यंग एक्ट्रेसेस को फटकार, PR गेम की खोली पोल, कहा- दो फिल्में करके सुपरस्टार मत समझो

9 May 2026 - 4:30 PM
Back to top button