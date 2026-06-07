Delhi Weather Today : दिल्ली-NCR में रविवार (7 जून) को मौसम साफ रहने का अनुमान है. आसमान में बादल कम रहने की संभावना है, जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. दिन की शुरुआत करीब 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ होने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक क्षेत्र में गर्म मौसम बने रहने की संभावना हैं.

हाल के दिनों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब तापमान में फिर से वृद्धि होने की संभावना जताई गई है. आने वाले दिनों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इसके साथ ही अगले सप्ताह हीटवेव जैसी परिस्थितियां बनने की आशंका भी व्यक्त की गई है.

रविवार सुबह से ही गर्मी का असर

रविवार सुबह से ही लोगों को गर्मी का असर महसूस हो सकता है. दिनभर तेज धूप और बढ़ता तापमान परेशानी का कारण बन सकता है. फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं बताई गई है. मौसम में नमी का स्तर लगभग 57 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि हवाएं करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं.

40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

आज दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सुबह 6 बजे तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

आने वाले दिनों में तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है. सोमवार (8 जून) को अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मंगलवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

तापमान में गिरावट की संभावना

बुधवार (10 जून) को मौसम में बदलाव के संकेत हैं. इस दिन अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं गुरुवार (11 जून) को तापमान 37 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

वीकेंड पर राहत की उम्मीद

शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है. शनिवार को भी बारिश के आसार बने रहेंगे और तापमान 35 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. वहीं रविवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

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