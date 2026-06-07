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बेंगलुरु में बढ़ते किराए पर महिला का Viral Video, निकाली भड़ास, छिड़ी बहस

Karan Panchal7 June 2026 - 7:45 PM
2 minutes read
Viral Video
बेंगलुरु में बढ़ते किराए पर महिला का Viral Video, निकाली भड़ास, छिड़ी बहस

Viral Video : बेंगलुरु में बढ़ते किराए को लेकर एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें उसने शहर में आवास की बढ़ती लागत और किराएदारों को होने वाली परेशानियों पर अपनी बात रखी है। यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @namma_rants नाम के अकाउंट से साझा किया गया, जिसके बाद इस मुद्दे पर ऑनलाइन बहस शुरू हो गई।

कामकाजी लोगों को कठिनाइयों का सामना

वीडियो में महिला ने बताया कि बेंगलुरु में घर ढूंढते समय कई कामकाजी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मकान मालिकों की उस धारणा पर सवाल उठाया, जिसमें यह मान लिया जाता है कि शहर में आने वाला हर व्यक्ति आईटी सेक्टर में काम करता है और अच्छी आय अर्जित करता है। महिला के अनुसार, बेंगलुरु में अलग-अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं और उनकी कमाई भी अलग-अलग होती है, इसलिए किराया तय करते समय इस वास्तविकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बढ़ती आवास लागत कर रही प्रभावित

उन्होंने बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत का भी जिक्र किया और कहा कि लगातार बढ़ते किराए और सुरक्षा जमा राशि ने मध्यम और कम आय वर्ग के लोगों के लिए स्थिति और कठिन बना दी है। उनके मुताबिक, कई लोग रोजमर्रा के खर्चों और बचत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती आवास लागत उन्हें लगातार प्रभावित कर रही है।

Video देखें- https://www.instagram.com/reel/DZIhlFJv_x4/?utm_source=ig_web_copy_link

महिला ने प्रवासियों को लेकर बनाई जाने वाली आम धारणाओं पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि लोग रोजगार और बेहतर अवसरों के लिए शहरों में आते हैं, इसलिए किफायती आवास की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अलग होती है और उसी के आधार पर किराए की अपेक्षाएं भी तय होनी चाहिए।

शहर में रहना और मुश्किल

वीडियो के साथ साझा किए गए कैप्शन में उन्होंने बताया कि यह मुद्दा तब सामने आया जब वह एक प्रॉपर्टी के लिए किराए पर बातचीत कर रही थीं और मकान मालिक ने यह मान लिया कि वह आईटी सेक्टर में काम करती हैं। इस अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर ऐसी धारणाएं बनी रहीं तो गैर-आईटी पेशेवरों के लिए शहर में रहना और मुश्किल हो जाएगा।

बेहतर संतुलन की जरूरत पर जोर

वीडियो सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। कुछ लोगों ने बढ़ते किराए और आवास संकट को लेकर चिंता जताई है, जबकि कई यूजर्स ने महिला की बात से सहमति जताते हुए शहर में अलग-अलग आय वर्गों के लिए बेहतर संतुलन की जरूरत पर जोर दिया है।

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसकी पुष्टि नहीं की जाती।

ये भी पढ़ें- LPG Cylinder Price Hike : आम-जन पर पड़ी चौतरफा महंगाई की मार, पेट्रोल-डीजल, दूध समेत LPG के बढ़े दाम

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Karan Panchal7 June 2026 - 7:45 PM
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