मनोरंजन

सुष्मिता सेन ने बताया शादी न करने का कारण, आजादी को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता, जानें क्यों

Karan Panchal2 June 2026 - 7:52 PM
2 minutes read
Sushmita Sen
सुष्मिता सेन ने बताया शादी न करने का कारण, आजादी को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता, जानें क्यों

Sushmita Sen : बॉलीवुड की मशहूर और ग्लैमरस अभिनेत्री सुष्मिता सेन अपनी दमदार अदाकारी और बेबाक व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्मों के जरिए इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा स्पष्ट और आत्मविश्वासी रही हैं। 50 की उम्र में भी वह सिंगल हैं और स्वतंत्र जीवन जी रही हैं।

सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी आजादी

एक पुराने इंटरव्यू में, जो उन्होंने ‘हेल्थ शॉट्स’ को दिया था, सुष्मिता सेन ने बताया था कि उन्होंने शादी न करने का फैसला क्यों लिया। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी आजादी है और वह हमेशा अपने फैसले खुद लेना पसंद करती हैं। उनके मुताबिक, वह किसी दबाव या अपेक्षा के तहत नहीं बल्कि अपने दिल की सुनकर जीती हैं।

जिंदगी में नहीं प्यार की कमी

उन्होंने यह भी कहा था कि वह अब तक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलीं जिसके साथ वह जीवन बिताना चाहें। उनके अनुसार, प्यार की कमी उनकी जिंदगी में नहीं है और वह अपने दोनों गोद लिए हुए बच्चों रेनी और अलीशा के साथ एक पूर्ण जीवन जी रही हैं।

सुष्मिता सेन ने यह भी स्पष्ट किया था कि उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर जीवन जिया है और लोगों की राय सुनने के बावजूद वही किया जो उन्हें सही लगा। उनका मानना है कि असली खुशी अपनी पसंद से जीने में है।

ललित मोदी ने की सुष्मिता की तारीफ

हाल ही में वह एक बार फिर चर्चा में आई हैं, जब ललित मोदी से जुड़े एक पुराने रिश्ते पर दिए गए बयान को लेकर बहस शुरू हो गई। एक इंटरव्यू में ललित मोदी ने सुष्मिता सेन की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और सफल महिला बताया था।

18 की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब

गौरतलब है कि सुष्मिता सेन ने 1994 में मात्र 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। इसके बाद उन्होंने ‘मैं हूं ना’ और ‘आंखें’ जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। वह बिना शादी किए दो बेटियों को गोद लेकर एक सिंगल पेरेंट के रूप में उनकी परवरिश कर रही हैं।

ये भी पढ़ें- दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत, तेज हवाएं और बारिश की संभावना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal2 June 2026 - 7:52 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मैं अमीर पार्टनर नहीं चाहती, जिससे प्यार करुंगी उसे सब कुछ देने को तैयार- तान्या मित्तल

मैं अमीर पार्टनर नहीं चाहती, जिससे प्यार करुंगी उसे सब कुछ देने को तैयार- तान्या मित्तल

31 May 2026 - 3:42 PM
Photo of Poonam Pandey मांग रहीं काम, कहा- बेहतर बनने की कोशिश में रातें रोई, जज न करें और गाली न दें

Poonam Pandey मांग रहीं काम, कहा- बेहतर बनने की कोशिश में रातें रोई, जज न करें और गाली न दें

30 May 2026 - 3:55 PM
Photo of अक्षरा सिंह के गाने पर मां नीलिमा सिंह हुईं भावुक, अक्षय कुमार संग बॉलीवुड में किया डेब्यू

अक्षरा सिंह के गाने पर मां नीलिमा सिंह हुईं भावुक, अक्षय कुमार संग बॉलीवुड में किया डेब्यू

29 May 2026 - 2:52 PM
Photo of शादी के 10 साल बाद दिव्यांका-विवेक के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बच्चों से दोगुनी हुई खुशी

शादी के 10 साल बाद दिव्यांका-विवेक के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बच्चों से दोगुनी हुई खुशी

26 May 2026 - 3:08 PM
Photo of ‘वेलकम टू द जंगल’ का नया गाना रिलीज, अक्षरा सिंह संग अक्षय कुमार ने लगाए भोजपुरी तड़के

‘वेलकम टू द जंगल’ का नया गाना रिलीज, अक्षरा सिंह संग अक्षय कुमार ने लगाए भोजपुरी तड़के

25 May 2026 - 2:03 PM
Photo of वरुण धवन की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस पर कौन-कौन सी फिल्में फेल हुईं? हुआ करोड़ों का नुकसान

वरुण धवन की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस पर कौन-कौन सी फिल्में फेल हुईं? हुआ करोड़ों का नुकसान

22 May 2026 - 3:38 PM
Photo of जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेड्डी’ में दिलचस्प कास्टिंग ट्विस्ट, पहले खुशी कपूर को मिला था ऑफर

जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेड्डी’ में दिलचस्प कास्टिंग ट्विस्ट, पहले खुशी कपूर को मिला था ऑफर

18 May 2026 - 3:37 PM
Photo of अमीषा पटेल ने लगाई यंग एक्ट्रेसेस को फटकार, PR गेम की खोली पोल, कहा- दो फिल्में करके सुपरस्टार मत समझो

अमीषा पटेल ने लगाई यंग एक्ट्रेसेस को फटकार, PR गेम की खोली पोल, कहा- दो फिल्में करके सुपरस्टार मत समझो

9 May 2026 - 4:30 PM
Photo of ईशान किशन का पंजाब किंग्स की फील्डिंग पर तंज, GF अदिति हुंडिया का मजेदार रिएक्शन

ईशान किशन का पंजाब किंग्स की फील्डिंग पर तंज, GF अदिति हुंडिया का मजेदार रिएक्शन

7 May 2026 - 1:00 PM
Photo of सायोनी घोष फिर सुर्खियों में आई, हार के बाद भी दिखा आत्मविश्वास, जानें अभिनय से राजनीति तक का सफर

सायोनी घोष फिर सुर्खियों में आई, हार के बाद भी दिखा आत्मविश्वास, जानें अभिनय से राजनीति तक का सफर

5 May 2026 - 6:19 PM
Back to top button