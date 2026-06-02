Sushmita Sen : बॉलीवुड की मशहूर और ग्लैमरस अभिनेत्री सुष्मिता सेन अपनी दमदार अदाकारी और बेबाक व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्मों के जरिए इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा स्पष्ट और आत्मविश्वासी रही हैं। 50 की उम्र में भी वह सिंगल हैं और स्वतंत्र जीवन जी रही हैं।

सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी आजादी

एक पुराने इंटरव्यू में, जो उन्होंने ‘हेल्थ शॉट्स’ को दिया था, सुष्मिता सेन ने बताया था कि उन्होंने शादी न करने का फैसला क्यों लिया। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी आजादी है और वह हमेशा अपने फैसले खुद लेना पसंद करती हैं। उनके मुताबिक, वह किसी दबाव या अपेक्षा के तहत नहीं बल्कि अपने दिल की सुनकर जीती हैं।

जिंदगी में नहीं प्यार की कमी

उन्होंने यह भी कहा था कि वह अब तक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलीं जिसके साथ वह जीवन बिताना चाहें। उनके अनुसार, प्यार की कमी उनकी जिंदगी में नहीं है और वह अपने दोनों गोद लिए हुए बच्चों रेनी और अलीशा के साथ एक पूर्ण जीवन जी रही हैं।

सुष्मिता सेन ने यह भी स्पष्ट किया था कि उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर जीवन जिया है और लोगों की राय सुनने के बावजूद वही किया जो उन्हें सही लगा। उनका मानना है कि असली खुशी अपनी पसंद से जीने में है।

ललित मोदी ने की सुष्मिता की तारीफ

हाल ही में वह एक बार फिर चर्चा में आई हैं, जब ललित मोदी से जुड़े एक पुराने रिश्ते पर दिए गए बयान को लेकर बहस शुरू हो गई। एक इंटरव्यू में ललित मोदी ने सुष्मिता सेन की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और सफल महिला बताया था।

18 की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब

गौरतलब है कि सुष्मिता सेन ने 1994 में मात्र 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। इसके बाद उन्होंने ‘मैं हूं ना’ और ‘आंखें’ जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। वह बिना शादी किए दो बेटियों को गोद लेकर एक सिंगल पेरेंट के रूप में उनकी परवरिश कर रही हैं।

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