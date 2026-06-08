Punjab News : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने श्री मुक्तसर साहिब के गांव झोरड़ में दो दलित युवकों को रस्सी से बांधकर खेतों में घसीटे जाने के मामले में सू मोटो नोटिस लिया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला अखबार में प्रकाशित खबर के माध्यम से उनके ध्यान में आया। इस पर आयोग ने सू मोटो नोटिस लेते हुए एस.एस.पी. श्री मुक्तसर साहिब से, एस.पी. मुख्यालय श्री मुक्तसर साहिब के माध्यम से, 9 जून 2026 तक रिपोर्ट तलब की है।

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