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पंजाब में मतदाता पुनरीक्षण अभियान को मिली रफ्तार, 85% से अधिक मैपिंग पूरी

Ajay Yadav8 June 2026 - 10:50 AM
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Punjab News :
पंजाब में मतदाता पुनरीक्षण अभियान को मिली रफ्तार, 85% से अधिक मैपिंग पूरी

Punjab News : राज्यभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन – एसआईआर) के तहत पंजाब के 117 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 24,453 मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए. इन शिविरों को जनता की ओर से मिले उत्साहजनक सहयोग के परिणामस्वरूप आज लगभग 1 लाख 10 हजार 193 मतदाताओं की मैपिंग की गई. यह जानकारी पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने दी.

उन्होंने आगे बताया कि कार्रवाई के साथ ही पूरे पंजाब में मतदाताओं की मैपिंग का आंकड़ा 85 प्रतिशत से अधिक हो गया है. उल्लेखनीय है कि पंजाब राज्य में घर-घर जनगणना की प्रक्रिया 25 जून से शुरू होने जा रही है.

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Ajay Yadav8 June 2026 - 10:50 AM
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