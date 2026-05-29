Akshara Singh Bollywood Debut : बॉलीवुड फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ के गाने ‘घिस घिस घिस’ में भोजपुरी अंदाज का तड़का लगाने के बाद एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को लोगों की तरफ से खूब तारीफें मिल रही हैं। लेकिन उनके लिए सबसे खास रिएक्शन उनकी मां, नीलिमा सिंह का है।

मां गाना देखकर हुई भावुक

अक्षरा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी मां को उनका गाना देखते हुए भावुक और आंसू भरते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में नीलिमा सिंह अपनी बेटी के पास जाती हैं, उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद देती हैं और प्यार से माथा चूमती हैं। अक्षरा ने इस वीडियो के साथ लिखा, “मां का ये वाला प्राउड रिएक्शन, दुनिया के हर अवॉर्ड से बड़ा होता है।”

Video- https://www.instagram.com/reel/DYyesZQt_Ky/?utm_source=ig_web_copy_link

भोजपुरी स्टाइल का डांस और अंदाज

गाना ‘घिस घिस घिस’ में अक्षरा सिंह और अक्षय कुमार ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। यह गाना भले ही बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा है, लेकिन इसमें भोजपुरी स्टाइल का डांस और अंदाज इसे और भी खास बना रहा है।

सख्त सास की भूमिकाओं से मिली पहचान

नीलिमा सिंह भी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने मुख्य रूप से भोजपुरी फिल्मों और टीवी शोज़ में नेगेटिव या सख्त सास की भूमिकाओं के लिए पहचान बनाई है। उन्हें हिंदी टीवी शो ‘निमकी मुखिया’ में अनारो देवी के किरदार के लिए घर-घर में जाना गया। इसके अलावा उन्होंने ‘तेरी लाडली मैं’, ‘बेगूसराय’ और ‘ध्रुव तारा’ जैसे लोकप्रिय हिंदी टीवी शोज़ में भी काम किया है।

भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्हें अक्सर सबसे खतरनाक सास के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ‘सइयां अनारी’, ‘दिलदार सावरिया’ और ‘ठोक देब’ जैसी फिल्मों में दमदार नेगेटिव भूमिकाएं निभाई हैं।

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