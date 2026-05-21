Crime News : राजधानी दिल्ली में दो अलग-अलग स्थानों पर सामने आई घटनाओं ने पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल पैदा कर दिया है. पुलिस दोनों मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है और कई पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

पहली घटना रोहिणी क्षेत्र से जुड़ी है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दो नाबालिगों की मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, दोनों किशोर एक पुराने विवाद को लेकर एक परिवार के घर पहुंचे थे. इसी दौरान वहां मौजूद दूसरे पक्ष के नाबालिग से उनका विवाद बढ़ गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. बताया जा रहा है कि इसी झगड़े में दोनों नाबालिगों की जान चली गई. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटना की हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है.

इंद्रपुरी में संदिग्ध हालात में महिला की मौत

वहीं, दूसरी घटना इंद्रपुरी इलाके की है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. महिला का शव उसके घर की छत से गिरा हुआ पाया गया. शुरुआत में इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन बाद में परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है. परिजनों का आरोप है कि महिला को उसके ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के पति और देवर को हिरासत में ले लिया है.

फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके.

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