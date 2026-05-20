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वित्त मंत्री चीमा ने ‘रंगला पंजाब विकास स्कीम’ के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्टों की स्थिति का लिया जायजा

Shanti Kumari20 May 2026 - 6:11 PM
1 minute read
Punjab News

Punjab News : पंजाब के वित्त एवं योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को ‘रंगला पंजाब विकास स्कीम’ को तेजी से लागू करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने पहले चरण के कार्यों के सत्यापित बिल और उपयोगिता प्रमाण पत्र तुरंत निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को पहले चरण के बाकी बचे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव भी बैठक में उपस्थित

इस बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अतिरिक्त मुख्य सचिव जसप्रीत तलवाड़ भी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य केंद्र विकास अभियान के अगले चरण के लिए रणनीतियां तैयार करना रहा। वित्त मंत्री ने स्कीम के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए निर्धारित समय-सीमा की समीक्षा की और इस बात पर जोर दिया कि डिप्टी कमिश्नर यह सुनिश्चित करें कि दूसरे चरण के सभी कार्य तय समय के भीतर शुरू और पूरे किए जाएं।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, वित्त मंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को मई के अंत तक दो विस्तृत रिपोर्टें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहली रिपोर्ट में उन कारणों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए जिनके कारण पहले चरण के कार्य 31 मई तक पूरे नहीं हो सके और दूसरी रिपोर्ट में आने वाले दूसरे चरण के विकास प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए एक व्यापक योजना और समय-सीमा का खाका प्रस्तुत करना होगा।

सख्त निगरानी की आवश्यकता पर जोर

सख्त निगरानी की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे जमीनी स्तर पर कार्यों की गति बढ़ाने के लिए हर सप्ताह प्रोजेक्टों की समीक्षा करें। इस समीक्षा बैठक में सभी डिप्टी कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया, जबकि संबंधित प्रशासनिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

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Shanti Kumari20 May 2026 - 6:11 PM
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