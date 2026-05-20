Punjab News : राज्य में चल रही निर्णायक मुहिम ‘गैंगस्टरों ते वार’ के 119वें दिन पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों के चिन्हित और मैप किए गए 512 ठिकानों पर छापेमारी की.

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं.

पांच भगोड़े अपराधी गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि 119वें दिन पुलिस टीमों ने 13 हथियारों सहित 218 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसके साथ इस अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 30,475 हो गई है.

इसके अलावा 133 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 17 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने पांच भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है.

एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर जारी

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचना भी दे सकते हैं.

104 नशा तस्कर गिरफ्तार

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को 444वें दिन भी जारी रखा. इसके तहत 104 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 4.2 किलोग्राम हेरोइन, 685 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 9470 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई. इसके साथ ही केवल 444 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 64,756 हो गई है.

नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने 9 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए भी प्रेरित किया.

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