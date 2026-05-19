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अभिषेक बनर्जी को KMC का नोटिस, आवासीय निर्माण को लेकर मांगे गए दस्तावेज

Ajay Yadav19 May 2026 - 2:40 PM
1 minute read
KMC Notice :
अभिषेक बनर्जी को KMC का नोटिस, आवासीय निर्माण को लेकर मांगे गए दस्तावेज

KMC Notice : पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है. राज्य में कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और कथित अवैध संपत्तियों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी बीच टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, कोलकाता नगर निगम (KMC) की ओर से अभिषेक बनर्जी को उनके आवास से जुड़ी कुछ जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए नोटिस भेजा गया है. यह नोटिस दक्षिण कोलकाता स्थित कालीघाट रोड और हरीश मुखर्जी रोड पर मौजूद उनके आवासीय ढांचे को लेकर जारी किया गया है. इसमें उनसे पूछा गया है कि निर्माण के दौरान सभी आवश्यक नियमों और मंजूरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं. साथ ही कथित अतिरिक्त निर्माण को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है और भवन से जुड़े दस्तावेज, जैसे बिल्डिंग प्लान, जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.

भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के आरोप

वहीं दूसरी ओर, विपक्ष की ओर से राज्य में कथित भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति को लेकर लगातार हमले किए जा रहे हैं. आरोप लगाया गया है कि कुछ नेताओं की संपत्तियां जांच के दायरे में हैं, जिनमें अभिषेक बनर्जी का नाम भी विपक्षी बयानों में शामिल किया जा रहा है. हालांकि, इन दावों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है.

आरजी कर मामले में ED जांच को मंजूरी

इसके अलावा, राज्य में एक अन्य मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच को लेकर भी कार्रवाई तेज हो गई है. जानकारी के अनुसार, संबंधित पूर्व अधिकारी के खिलाफ आर्थिक गड़बड़ियों और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कानूनी मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके बाद एजेंसी अब आगे की कार्रवाई कर सकेगी.

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Ajay Yadav19 May 2026 - 2:40 PM
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