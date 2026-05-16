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दिल्ली-एनसीआर में फिर तेज लू का अलर्ट, 43°C तक पहुंच सकता है तापमान

Karan Panchal16 May 2026 - 7:09 PM
2 minutes read
Delhi Heatwave
दिल्ली-एनसीआर में फिर तेज लू का अलर्ट, 43°C तक पहुंच सकता है तापमान

Delhi Heatwave : दिल्ली-एनसीआर में कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर सेषण गर्मी (Sizzling Heat) और लू का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ेगा और अधिकतम पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन तेज धूप और उमस लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है।

41 डिग्री दर्ज किया गया तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, 16 मई को अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आर्द्रता 30 से 45 प्रतिशत तक बनी रहेगी, जिससे दिन में गर्मी अधिक महसूस होगी।

17 मई को तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। इस दिन अधिकतम पारा 42 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है।

उमस भरी गर्मी से बेहाल लोग

18 मई दिल्ली-एनसीआर में सबसे गर्म दिन साबित हो सकता है। इस दिन अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। आर्द्रता 35 से 50 प्रतिशत तक रहने से उमस भरी गर्मी लोगों के लिए कष्टप्रद हो सकती है। तेज सतही हवाओं के चलते लू का असर और बढ़ सकता है।

अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहने की संभावना

19 मई को भी गर्मी से राहत नहीं मिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं 20 और 21 मई को तापमान लगभग 41 डिग्री के आसपास बना रहेगा।

तेज आंधी, हल्की बारिश और ओलावृष्टि

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के दिनों में पश्चिमी विक्षोभ और प्री-मानसून गतिविधियों के कारण तेज आंधी, हल्की बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली थी, जिससे तापमान में कुछ गिरावट आई थी। अब चक्रवाती प्रभाव कमजोर होने और आसमान साफ रहने के कारण गर्मी तेजी से बढ़ रही है।

विशेषज्ञ लोगों से सलाह दे रहे हैं कि दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य सावधानियों का ध्यान रखें। मई के दूसरे पखवाड़े में लू का असर और तेज हो सकता है।

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Karan Panchal16 May 2026 - 7:09 PM
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