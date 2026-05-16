Army Chief Warns Pakistan : दिल्ली में आयोजित ‘सेना संवाद’ कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को लेकर सख्त बयान दिया। इस सिविल-मिलिट्री संवाद मंच पर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा और भारत के खिलाफ गतिविधियां जारी रखेगा, तो उसे तय करना होगा कि वह अपने भूगोल और इतिहास का हिस्सा बने रहना चाहता है या नहीं।

भारत नहीं दिखाएगा कोई नरमी

जनरल द्विवेदी के बयान का यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भारत लगातार अपनी चिंता व्यक्त करता रहा है। आर्मी चीफ ने साफ किया कि भारत अब आतंकवाद के मामले में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं दिखाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पड़ोसी देश आतंकवादी नेटवर्क का समर्थन जारी रखता है, तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने सीधे सैन्य कार्रवाई का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों को पाकिस्तान के लिए रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत

इस कार्यक्रम में सैन्य अधिकारी, सुरक्षा विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आर्मी चीफ ने बदलते वैश्विक हालात, सीमाई सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। विशेषज्ञों का मानना है कि जनरल द्विवेदी का बयान केवल सैन्य दृष्टिकोण नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत भी है।

आतंकवाद के खतरे को किया उजागर

भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत बार-बार सीमा पार आतंकवाद के खतरे को उजागर करता रहा है। सेना प्रमुख के इस बयान के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर नई बहस शुरू हो गई है।

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