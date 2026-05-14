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महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि, टाटा के बाद बनी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी

Karan Panchal14 May 2026 - 4:37 PM
2 minutes read
Mahindra Best Selling EVs
महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि, टाटा के बाद बनी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी

Mahindra Best Selling EVs : महिंद्रा एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है और अब जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अप्रैल 2023 में महिंद्रा ने 5413 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं, जिसके साथ वह टाटा मोटर्स के बाद दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन गई।

अब कंपनी की टॉप सेलिंग ईवी

इस दौरान महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में करीब 64 फीसदी की सालाना वृद्धि और 3 फीसदी की मंथली ग्रोथ दर्ज की गई। महिंद्रा की 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी, एक्सईवी 9एस, अब कंपनी की टॉप सेलिंग ईवी बन चुकी है, और बीई 6 एसयूवी की बिक्री में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है।

एक्स शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये

अप्रैल 2023 में महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार एक्सईवी 9एस रही, जिसकी 3,242 यूनिट्स बिकीं। यह कार भारतीय बाजार में अपनी विशेष पहचान बना चुकी है और इसकी एक्स शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये से लेकर 29.45 लाख रुपये तक है। इसमें 79 kWh बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर 679 किलोमीटर तक की रेंज देती है।

656 किलोमीटर तक की रेंज

महिंद्रा की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार एक्सईवी 9ई रही, जिसकी 1,611 यूनिट्स बिकीं। हालांकि, इसकी बिक्री पिछले साल के मुकाबले 34 फीसदी घट गई थी। एक्सईवी 9ई की एक्स शोरूम कीमत 21.90 लाख रुपये से लेकर 31.25 लाख रुपये तक है, और इसमें भी 79 kWh की बैटरी है, जो 656 किलोमीटर तक की रेंज देती है।

एक्स शोरूम कीमत 18.90 लाख रुपये

महिंद्रा की सबसे स्टाइलिश एसयूवी, बीई 6, ने 113 फीसदी की सालाना वृद्धि के साथ 1,170 यूनिट्स की बिक्री की। इसकी एक्स शोरूम कीमत 18.90 लाख रुपये से लेकर 28.49 लाख रुपए तक है, और इसमें 79 kWh बैटरी पैक के साथ 683 किलोमीटर की रेंज है।

बिक्री आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं

महिंद्रा की कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी, एक्सयूवी 400, की बिक्री अप्रैल में सिर्फ 66 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले 80 फीसदी घट गई। महिंद्रा ने एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी की बिक्री आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं किए हैं।
महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती लोकप्रियता और बिक्री इसके इंट्रोडक्शन के बाद से कई नई ऊँचाइयों तक पहुंच चुकी है।

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Karan Panchal14 May 2026 - 4:37 PM
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