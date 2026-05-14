RCB vs KKR : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स को रायपुर में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मनीष पांडे के एक शानदार कैच ने सभी को हैरान कर दिया। 36 वर्षीय मनीष पांडे ने 13 मई को हुए मैच में टिम डेविड के शॉट को बाउंड्री की ओर जाते हुए अपनी फुर्ती से रोका और उसे कैच में बदल दिया। यह सब इतनी तेज़ी से हुआ कि देखने वाले भी यकीन नहीं कर पाए।

डाइव लगाते हुए गेंद को अपने हाथों में कैद

टिम डेविड ने कार्तिक त्यागी के खिलाफ एक शानदार शॉट मारा था, जो बाउंड्री की ओर बढ़ने वाला था, लेकिन पांडे ने अपनी बाईं ओर डाइव लगाते हुए उस गेंद को अपने हाथों में कैद कर लिया। ये ऐसा कैच था जिसे देखकर किसी को भी विश्वास करना मुश्किल हो गया था। तीसरे अंपायर को भी यह जांचने के लिए मदद लेनी पड़ी कि कैच सही था या नहीं, लेकिन मनीष पांडे के इस शानदार कैच को कोई भी झुठला नहीं सका।

Manish Pandey deserves a special appreciation for taking one of the greatest ever catches.



– The reaction of Tyagi, David and Kohli says it all, Kohli personally went and hugged him. ❤️ pic.twitter.com/rnvopYEW1w — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 13, 2026

पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इसे इस सीजन के टॉप 3 कैचों में शामिल किया है, और चेतेश्वर पुजारा ने भी इसे अविश्वसनीय कैच माना। इस सीजन में बहुत से कैच ड्रॉप हुए हैं, लेकिन मनीष पांडे का यह कैच निश्चित रूप से चर्चा का विषय बन गया है।

IPL 2023 के बेस्ट कैचों में एक

मनीष पांडे IPL के शुरुआती सीज़न से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। हालांकि, उनका यह कैच IPL 2023 के बेस्ट कैचों में एक के रूप में याद किया जाएगा।

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