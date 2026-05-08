IPL 2026 : पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इन दिनों अपने क्रिकेट प्रदर्शन के साथ-साथ निजी जीवन को लेकर भी सुर्खियों में हैं। हाल ही में टीम ट्रैवल के दौरान उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड समरीन कौर का बैग लेकर चलते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। जहां कुछ फैंस ने उनके इस व्यवहार को सहज और सामान्य बताया, वहीं कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।
अर्शदीप के प्रदर्शन भी उठे सवाल
आईपीएल 2026 में अर्शदीप के प्रदर्शन को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। 10 मैचों में उन्होंने 11 विकेट जरूर लिए हैं, लेकिन 10.42 की इकॉनमी रेट ने उनकी गेंदबाजी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का कहना है कि उनका फोकस खेल से भटक रहा है, हालांकि यह सिर्फ फैंस की राय और अटकलें हैं।
गेंदबाजी यूनिट खासकर निशाने पर
पंजाब किंग्स की हालिया लगातार हार ने भी टीम पर दबाव बढ़ा दिया है। सीजन की मजबूत शुरुआत के बाद टीम अब लगातार मुकाबले हार रही है, जिससे गेंदबाजी यूनिट खासकर निशाने पर है। ऐसे माहौल में अर्शदीप के निजी जीवन से जुड़े वीडियो को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।
समरीन कौर मॉडल और इन्फ्लुएंसर
वहीं, उनकी गर्लफ्रेंड समरीन कौर मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। दोनों ने हाल ही में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया है। अर्शदीप ने फिलहाल इन सभी चर्चाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और आगामी मैचों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
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