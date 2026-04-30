IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने खेल के अनुशासन और खिलाड़ियों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रियान पराग, जो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं, पर आचार संहिता के उल्लंघन के चलते आधिकारिक कार्रवाई की गई है।

ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए पाए गए थे रियान

यह घटना इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मैच नंबर 40 के दौरान हुई, जब पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबला खेला जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी पारी के दौरान पराग ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए पाए गए, जो नियमों के खिलाफ है।

आईपीएल की आधिकारिक मीडिया एडवाइजरी के मुताबिक, पराग ने कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.21 का उल्लंघन किया। यह आर्टिकल ऐसे व्यवहार से जुड़ा है जो खेल की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। ड्रेसिंग रूम जैसे प्रोफेशनल माहौल में ई-सिगरेट का इस्तेमाल इसी श्रेणी में आता है।

25 प्रतिशत लगा जुर्माना

इस मामले को लेवल-1 अपराध माना गया है। इसके तहत रियान पराग की मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माने के रूप में काटा गया है, साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है। लेवल-1 मामलों में औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कार्रवाई तुरंत लागू कर दी गई।

महत्वपूर्ण बात यह रही कि पराग ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा दी गई सजा को मान लिया। हालांकि, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आगे और कड़े कदम उठाने पर भी विचार कर रहा है।

यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि मैदान के बाहर का व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मैदान के अंदर का प्रदर्शन। IPL जैसे बड़े मंच पर खिलाड़ियों से न सिर्फ बेहतरीन खेल, बल्कि अनुशासित आचरण की भी उम्मीद की जाती है।

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