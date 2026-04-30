IPLखेल

रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में बेपिंग करना पड़ा भारी, लगा मैच फीस का 25% जुर्माना  

shivam singh30 April 2026 - 3:44 PM
1 minute read
IPL 2026
रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में बेपिंग करना पड़ा भारी, लगाया गया मैच फीस का 25% जुर्माना

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने खेल के अनुशासन और खिलाड़ियों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रियान पराग, जो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं, पर आचार संहिता के उल्लंघन के चलते आधिकारिक कार्रवाई की गई है।

ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए पाए गए थे रियान

यह घटना इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मैच नंबर 40 के दौरान हुई, जब पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबला खेला जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी पारी के दौरान पराग ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए पाए गए, जो नियमों के खिलाफ है।

आईपीएल की आधिकारिक मीडिया एडवाइजरी के मुताबिक, पराग ने कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.21 का उल्लंघन किया। यह आर्टिकल ऐसे व्यवहार से जुड़ा है जो खेल की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। ड्रेसिंग रूम जैसे प्रोफेशनल माहौल में ई-सिगरेट का इस्तेमाल इसी श्रेणी में आता है।

25 प्रतिशत लगा जुर्माना

इस मामले को लेवल-1 अपराध माना गया है। इसके तहत रियान पराग की मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माने के रूप में काटा गया है, साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है। लेवल-1 मामलों में औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कार्रवाई तुरंत लागू कर दी गई।

महत्वपूर्ण बात यह रही कि पराग ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा दी गई सजा को मान लिया। हालांकि, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आगे और कड़े कदम उठाने पर भी विचार कर रहा है।

यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि मैदान के बाहर का व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मैदान के अंदर का प्रदर्शन। IPL जैसे बड़े मंच पर खिलाड़ियों से न सिर्फ बेहतरीन खेल, बल्कि अनुशासित आचरण की भी उम्मीद की जाती है।

ये भी पढ़ें : गजब! ड्यूटी छोड़ ‘फ्रेश’ होने गया सिपाही तो TSI से दर्ज करा दी रिपोर्ट, एसपी ने दिए जांच के आदेश  

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

shivam singh30 April 2026 - 3:44 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of हैदराबाद के खिलाफ खेल सकते हैं रोहित शर्मा? वानखेड़े में जीत के इरादे से उतरेगी मुंबई इंडियंस  

हैदराबाद के खिलाफ खेल सकते हैं रोहित शर्मा? वानखेड़े में जीत के इरादे से उतरेगी मुंबई इंडियंस  

29 April 2026 - 3:54 PM
Photo of पंजाब टॉप पर, मुंबई-लखनऊ संकट में! IPL 2026 प्लेऑफ की जंग हुई रोमांचक

पंजाब टॉप पर, मुंबई-लखनऊ संकट में! IPL 2026 प्लेऑफ की जंग हुई रोमांचक

29 April 2026 - 12:45 PM
Photo of मुल्लांपुर में कांटे का मुकाबला, पंजाब का विजयरथ रोकना चाहेंगे राजस्थान के रॉयल्स, आंकड़ों में देखें कौन भारी?

मुल्लांपुर में कांटे का मुकाबला, पंजाब का विजयरथ रोकना चाहेंगे राजस्थान के रॉयल्स, आंकड़ों में देखें कौन भारी?

28 April 2026 - 2:26 PM
Photo of दिल्ली कैपिटल्स से घर में हिसाब बराबर करने उतरेगी आरसीबी, देंखे पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

दिल्ली कैपिटल्स से घर में हिसाब बराबर करने उतरेगी आरसीबी, देंखे पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

27 April 2026 - 4:27 PM
Photo of IND vs SA : आज है आखिरी T-20 मुकाबला, भारत-साउथ अफ्रीका आमने-सामने

IND vs SA : आज है आखिरी T-20 मुकाबला, भारत-साउथ अफ्रीका आमने-सामने

27 April 2026 - 12:51 PM
Photo of RR vs SRH : पैट कमिंस ने की वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ, बताया फेवरेट खिलाड़ी

RR vs SRH : पैट कमिंस ने की वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ, बताया फेवरेट खिलाड़ी

26 April 2026 - 12:20 PM
Photo of Sachin Tendulkar Birthday : सचिन तेंदुलकर के 7 ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन

Sachin Tendulkar Birthday : सचिन तेंदुलकर के 7 ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन

24 April 2026 - 4:57 PM
Photo of लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी ने निराश किया, पंत ने कहा ‘हमारे पास कोई बहाना नहीं’

लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी ने निराश किया, पंत ने कहा ‘हमारे पास कोई बहाना नहीं’

23 April 2026 - 3:40 PM
Photo of आईपीएल 2026 बना टीम इंडिया में वापसी का मंच, इन खिलाड़ियों ने बढ़ाई दावेदारी

आईपीएल 2026 बना टीम इंडिया में वापसी का मंच, इन खिलाड़ियों ने बढ़ाई दावेदारी

21 April 2026 - 5:27 PM
Photo of वृंदावन पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, संत प्रेमानंद महाराज के किए दर्शन

वृंदावन पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, संत प्रेमानंद महाराज के किए दर्शन

20 April 2026 - 4:12 PM
Back to top button