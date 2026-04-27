IND vs SA : भारत और साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें एक बार फिर आमने-सामने होंगी। यह सीरीज का पांचवां मैच है, जिसमें भारतीय टीम अपनी साख बचाने और जीत के साथ समापन करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

तीन मुकाबले हारकर सीरीज गंवा चुकी टीम इंडिया

हालांकि टीम इंडिया पहले तीन मुकाबले हारकर सीरीज गंवा चुकी है, लेकिन चौथे मैच में शानदार वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका को 14 रन से हराया था। उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 185 रन बनाए थे, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका 9 विकेट खोकर 171 रन ही बना सकी।

5:30 बजे से शुरू होगा मैच

अब सभी की नजरें आखिरी मुकाबले पर हैं, जहां भारतीय टीम एक बार फिर जीत दर्ज कर आत्मविश्वास मजबूत करना चाहेगी, खासकर आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए। आज का मैच शाम 5:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 5:00 बजे किया जाएगा। यह मुकाबला बेनोनी में खेला जाएगा। प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव की संभावना कम है क्योंकि टीम मैनेजमेंट वर्ल्ड कप से पहले संयोजन को बरकरार रखना चाहता है।

लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 3 चैनल पर किया जाएगा, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध रहेगी।

दोनों टीमों की संभावित स्क्वाड इस प्रकार हैं—

भारत महिला टीम में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष सहित कई प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं।

वहीं साउथ अफ्रीका टीम की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट के हाथों में है, जिसमें क्लो ट्रायोन, सुने लुस और नॉनकुलुलेको म्लाबा जैसी खिलाड़ी शामिल हैं।

अब देखना होगा कि क्या भारत आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज का अंत सकारात्मक तरीके से कर पाता है या साउथ अफ्रीका अपनी बढ़त को और मजबूत करती है।

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