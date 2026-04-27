विदेश

बांग्लादेश में मंदिर के केयरटेकर का संदिग्ध हालात में पेड़ से लटका मिला शव, जांच जारी

Ajay Yadav27 April 2026 - 8:53 AM
1 minute read
Bangladesh Incident :
बांग्लादेश में मंदिर के केयरटेकर का संदिग्ध हालात में पेड़ से लटका मिला शव, जांच जारी

Bangladesh Incident : दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश से एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां एक हिंदू धार्मिक स्थल से जुड़े व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ पाया गया है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव और चिंता का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान नयन साधु के रूप में हुई है, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है. वे चट्टोग्राम क्षेत्र के निवासी थे और एक शिव-काली मंदिर में देखभालकर्ता (केयरटेकर) के रूप में कार्यरत थे.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ अज्ञात लोग उन्हें शाम के समय अपने साथ लेकर गए थे. इसके बाद वे वापस नहीं लौटे. तीन दिन बाद उनका शव गांव से दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया. पुलिस सूत्रों के हवाले से स्थानीय मीडिया ने बताया कि जब शव मिला, तब तक उसमें सड़न शुरू हो चुकी थी. हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का. जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

इस घटना के बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े संगठनों ने गहरी चिंता जताई है. बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई एकता परिषद ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, संगठन का कहना है कि लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं.

घटना पर अंतरराष्ट्रीय चिंता भी सामने आई

इसी बीच संगठन के सदस्यों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक दूर-दराज के मंदिर में काम करने वाले व्यक्ति की इस तरह मौत होना बेहद चिंताजनक है और इसके पीछे की वजहों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. इस घटना को लेकर भारत में भी चिंता व्यक्त की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह की कुछ घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों के शव संदिग्ध हालत में पाए गए थे.

ये भी पढ़ें- IRS Daughter Murder Case : ऑनलाइन गेमिंग और अश्लील लत में डूबा आरोपी, पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे

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Ajay Yadav27 April 2026 - 8:53 AM
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