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4.90 लाख से अधिक किसानों के खातों में 15,871.51 करोड़ रुपये की अदायगी- लाल चंद कटारूचक

Karan Panchal26 April 2026 - 11:10 AM
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Punjab News
4.90 लाख से अधिक किसानों के खातों में 15,871.51 करोड़ रुपये की अदायगी- लाल चंद कटारूचक

Punjab News : निर्बाध खरीद सीजन के अपने वादे को पूरा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पूरी फसल की खरीद और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई कर रही है।

लिफटिंग की प्रकिया में तेज़ी

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 4,90,260 (4.90 लाख) किसानों को 15,871.51 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। आवक के संदर्भ में, राज्य भर की मंडियों में 87,89,802.82 मीट्रिक टन गेहूं पहुंच चुका है, जिसमें से कल देर शाम तक 83,94,114 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि लिफटिंग की प्रकिया में भी तेज़ी देखने को मिल रही है।

जिला पटियाला खरीद के मामले में अग्रणी

खरीद के मामले में जिला पटियाला अग्रणी है, जहां कुल 7,83,749.85 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। संगरूर जिला 7,24,988.5 मीट्रिक टन के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि फिरोजपुर 5,95,924.35 मीट्रिक टन खरीद के साथ तीसरे स्थान पर है।

साफ-सफाई और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही मंडियों में साफ-सफाई और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

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Karan Panchal26 April 2026 - 11:10 AM
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