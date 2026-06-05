Punjab

सीएम मान ने लिया ‘मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना’ का जायजा, पहली जुलाई से मिलेगी वित्तीय सहायता

Karan Panchal5 June 2026 - 7:58 PM
2 minutes read
Maanva Dheeyan Satkar Yojana
सीएम मान ने लिया 'मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना' का जायजा, महिलाओं को पहली जुलाई से मिलेगी वित्तीय सहायता

Maanva Dheeyan Satkar Yojana : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि प्रदेश भर की पात्र महिलाओं को पहली जुलाई से ‘मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना’ के तहत वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। इस प्रमुख योजना के कार्यान्वयन का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे स्वाभिमान से अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

लाभार्थियों के बैंक खातों में किए जाएंगे ट्रांसफर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना’ के तहत पंजाब की हर पात्र महिला को 1,000 रुपये प्रति माह, जबकि अनुसूचित जाति (एस.सी.) श्रेणी से संबंधित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उन्होंने कहा, “फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे और जो महिलाएं पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना के तहत पात्र होंगी। पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस पहल का लाभ मिलने की उम्मीद है और पंजाब सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।”

महिलाएं सबसे अधिक सम्मान की हकदार

इस योजना के बड़े सामाजिक महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि यह वित्तीय सहायता महिलाओं को अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन यह उन्हें स्वाभिमान अवश्य प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, “महिलाएं सबसे अधिक सम्मान की हकदार हैं क्योंकि वे स्वयं जीवन का स्रोत हैं। माताओं और बहनों के आशीर्वाद दुनिया की हर चुनौती को पार करने में मदद कर सकते हैं। परिवार की भलाई में सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक तथा आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना बहुत आवश्यक है।

प्रदेश भर में पंजीकरण पहले ही हो चुका है शुरू

पंजीकरण प्रक्रिया की प्रगति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुका है और हर रोज लाखों महिलाओं के नाम दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित महिलाओं को इस योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण करने की जिम्मेदारी लगभग दो लाख ‘महिला सत्कार सखियों’ को सौंपी गई है।

सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन यापन

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे बताया कि ये पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों और संबंधित जिलों में डिप्टी कमिश्नरों द्वारा विशेष रूप से निर्धारित अन्य स्थानों के माध्यम से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “यह पहल पंजाब भर में महिलाओं को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी कि वे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।”

ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र योग सम्मेलन में किया संबोधन, योग और पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal5 June 2026 - 7:58 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of वर्ष 2025-26 के दौरान बिस्त-दोआब नहरी नेटवर्क के तहत सिंचाई क्षेत्र में 167% की वृद्धि: बरिंदर गोयल

वर्ष 2025-26 के दौरान बिस्त-दोआब नहरी नेटवर्क के तहत सिंचाई क्षेत्र में 167% की वृद्धि: बरिंदर गोयल

5 June 2026 - 4:12 PM
Photo of मनमानी फीस वसूली पर पंजाब सरकार का एक्शन, स्कूलों को अतिरिक्त फीस करने होंगे रिफंड

मनमानी फीस वसूली पर पंजाब सरकार का एक्शन, स्कूलों को अतिरिक्त फीस करने होंगे रिफंड

5 June 2026 - 3:34 PM
Photo of मोहाली हत्याकांड के बाद पटियाला में शोक और आक्रोश, युवती डिंपल का आज होगा अंतिम संस्कार

मोहाली हत्याकांड के बाद पटियाला में शोक और आक्रोश, युवती डिंपल का आज होगा अंतिम संस्कार

5 June 2026 - 1:39 PM
Photo of गैंगस्टरां ते वार’ का 135वां दिन, पंजाब पुलिस ने 555 स्थानों पर छापेमारी की, 299 गिरफ्तार

गैंगस्टरां ते वार’ का 135वां दिन, पंजाब पुलिस ने 555 स्थानों पर छापेमारी की, 299 गिरफ्तार

5 June 2026 - 1:18 PM
Photo of सिरफिरे आशिक ने दफ्तर में घुसकर की पूर्व प्रेमिका की हत्या, सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो

सिरफिरे आशिक ने दफ्तर में घुसकर की पूर्व प्रेमिका की हत्या, सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो

5 June 2026 - 12:10 PM
Photo of पंजाब सरकार का सख्त फैसला, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी फीस, मसौदा तैयार करने के आदेश

पंजाब सरकार का सख्त फैसला, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी फीस, मसौदा तैयार करने के आदेश

5 June 2026 - 11:57 AM
Photo of SC आयोग के समक्ष रवनीत सिंह बिट्टू 15 जून को रखेंगे अपना पक्ष

SC आयोग के समक्ष रवनीत सिंह बिट्टू 15 जून को रखेंगे अपना पक्ष

5 June 2026 - 11:20 AM
Photo of भगवंत मान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ का किया विस्तार, निजी अस्पतालों में 17 और इलाजों को मंजूरी, अकेले रहने वाले को भी मिलेगा लाभ

भगवंत मान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ का किया विस्तार, निजी अस्पतालों में 17 और इलाजों को मंजूरी, अकेले रहने वाले को भी मिलेगा लाभ

4 June 2026 - 8:06 PM
Photo of पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, RDX आधारित IED के साथ दो गिरफ्तार

पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, RDX आधारित IED के साथ दो गिरफ्तार

4 June 2026 - 5:55 PM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए एक प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए एक प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार

4 June 2026 - 4:58 PM
Back to top button