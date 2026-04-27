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दिल्ली में लू और गर्म हवाओं का असर जारी, शाम को मौसम बदलने की संभावना

Ajay Yadav27 April 2026 - 7:35 AM
2 minutes read
Delhi Weather :
दिल्ली में लू और गर्म हवाओं का असर जारी, शाम को मौसम बदलने की संभावना

Delhi Weather : उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी भीषण गर्मी का असर जारी रहने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. कुछ इलाकों में लू चलने से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है.

दक्षिण भारत में गर्मी के साथ-साथ उमस भी महसूस की जाएगी. हालांकि केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने से मौसम थोड़ा राहत भरा रह सकता है.

दिल्ली में भीषण गर्मी का असर जारी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है. इसके चलते दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में आम दिनों की तुलना में भीड़ कम देखी जा रही है.

मौसम विभाग का कहना है कि दिन में आंशिक बादल रह सकते हैं, लेकिन तापमान में कोई खास गिरावट नहीं होगी. शाम के समय मौसम में हल्का बदलाव संभव है और कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश या धूल भरी आंधी चल सकती है. पिछले 24 घंटों में दिल्ली के मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया. अधिक गर्मी के कारण कई जगहों पर तापमान सामान्य से 1.6 से 3.0 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया.

लू का असर जारी

आज सोमवार (27 अप्रैल) को न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री और अधिकतम 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. हीटवेव की स्थिति बनी रहने की वजह से रातें भी गर्म रह सकती हैं. हवा की रफ्तार लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है. शाम के समय कुछ जगहों पर आंधी और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है.

गर्मी से बचाव के लिए सावधानी जरूरी

मौसम को देखते हुए विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अधिक सतर्क रहने को कहा गया है. दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है. साथ ही पर्याप्त पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने और सिर को ढककर रखने की भी सिफारिश की गई है ताकि गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचा जा सके.

ये भी पढ़ें- IRS Daughter Murder Case : ऑनलाइन गेमिंग और अश्लील लत में डूबा आरोपी, पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे

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Ajay Yadav27 April 2026 - 7:35 AM
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