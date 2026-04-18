Weather Update : भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 18 अप्रैल 2026 के लिए देश के कई हिस्सों में मौसम में बड़े बदलाव की चेतावनी जारी की है। दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड सहित करीब 12 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट घोषित किया गया है।

हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार कुछ क्षेत्रों में हवाओं की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने के साथ बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

सतर्क रहने की दी गई सलाह

उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कई जिलों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और आंधी का अनुमान है। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, इसलिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम ठंडा हो सकता है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।

अनावश्यक यात्रा से बचने की दी सलाह

तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को खुले स्थानों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी इसी तरह के बदलाव की संभावना जताई है, इसलिए लोगों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

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