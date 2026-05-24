बिज़नेस

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें, 10 दिन में 5 रुपये महंगा हुआ ईंधन, जानिए आपके शहर के ताजा रेट

Ajay Yadav24 May 2026 - 8:32 AM
2 minutes read
Petrol Diesel Price :
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें, 10 दिन में 5 रुपये महंगा हुआ ईंधन, जानिए आपके शहर के ताजा रेट

Petrol Diesel Price : देशभर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है. शनिवार 24 मई को जारी ताजा रेट्स में कई प्रमुख शहरों में ईंधन महंगा हुआ है. लगातार हो रही बढ़ोतरी से यात्रियों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और मध्यम वर्ग की चिंताएं बढ़ गई हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने और ईरान से जुड़े तनाव का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है. तेल कंपनियों ने पिछले कुछ दिनों में लगातार ईंधन के रेट बढ़ाए हैं. वहीं, सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा दर्ज किया गया है, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ गया है.

15 मई के बाद ईंधन 5 रुपये तक महंगा

दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 98.64 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. वहीं डीजल की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद इसका रेट 91.58 रुपये से बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

15 मई को कीमतों में संशोधन पर लगी रोक हटने के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं. इससे महंगाई और परिवहन लागत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इससे पहले 15 मई को दोनों ईंधनों के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी.

देश के बड़े शहरों में पेट्रोल के नए रेट जारी

24 मई को नई दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपये प्रति लीटर रहा, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 110.61 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई. मुंबई में पेट्रोल 108.45 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं चेन्नई में इसकी कीमत 105.38 रुपये प्रति लीटर है. एनसीआर के शहरों में गुरुग्राम में पेट्रोल 100.16 रुपये और नोएडा में 99.51 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया. बेंगलुरु में पेट्रोल का रेट 108.09 रुपये प्रति लीटर है.

महानगरों में डीजल के ताजा दाम जारी

डीजल की बात करें तो नई दिल्ली में इसकी कीमत 92.49 रुपये प्रति लीटर रही. कोलकाता में डीजल 97.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. मुंबई में इसका रेट 95.02 रुपये प्रति लीटर है, जबकि चेन्नई में डीजल की कीमत 97.08 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई. गुरुग्राम में डीजल 92.73 रुपये और नोएडा में 92.84 रुपये प्रति लीटर है. वहीं बेंगलुरु में डीजल की कीमत 95.99 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई.

ये भी पढ़ें – दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, केंद्र ने लिया बड़ा फैसला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav24 May 2026 - 8:32 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पेट्रोल-डीजल के बाद क्या LPG के दाम भी बढ़े? जानें आज गैस सिलेंडर की नई कीमतें

पेट्रोल-डीजल के बाद क्या LPG के दाम भी बढ़े? जानें आज गैस सिलेंडर की नई कीमतें

23 May 2026 - 3:15 PM
Photo of 10 दिनों में तीसरी बार बढ़े ईंधन के दाम, पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा

10 दिनों में तीसरी बार बढ़े ईंधन के दाम, पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा

23 May 2026 - 7:47 AM
Photo of पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, घर से निकलने से पहले जान लें अपने शहर का ताजा भाव

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, घर से निकलने से पहले जान लें अपने शहर का ताजा भाव

22 May 2026 - 9:08 AM
Photo of भारत-इटली संबंधों में बड़ा कदम, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर बनी सहमति

भारत-इटली संबंधों में बड़ा कदम, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर बनी सहमति

20 May 2026 - 7:47 PM
Photo of ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच यूपी में डीजल-पेट्रोल पर सख्ती, DSO ने लागू किए नए नियम

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच यूपी में डीजल-पेट्रोल पर सख्ती, DSO ने लागू किए नए नियम

20 May 2026 - 12:14 PM
Photo of ईंधन कीमतों में आग: पेट्रोल-डीजल महंगा, सब्जी-दूध के दाम बढ़ने की आशंका

ईंधन कीमतों में आग: पेट्रोल-डीजल महंगा, सब्जी-दूध के दाम बढ़ने की आशंका

20 May 2026 - 11:48 AM
Photo of चांदी के आयात पर सरकार का बड़ा फैसला, कीमतें बढ़ने की आशंका, क्या आसमां छुएंगे चांदी के दाम

चांदी के आयात पर सरकार का बड़ा फैसला, कीमतें बढ़ने की आशंका, क्या आसमां छुएंगे चांदी के दाम

18 May 2026 - 8:00 PM
Photo of सोने का भाव गिरा, चांदी ₹11,700 तक टूटी, जानें आपके शहर का रेट

सोने का भाव गिरा, चांदी ₹11,700 तक टूटी, जानें आपके शहर का रेट

15 May 2026 - 12:08 PM
Photo of पेट्रोल-डीजल के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी, जानें नए रेट

पेट्रोल-डीजल के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी, जानें नए रेट

15 May 2026 - 7:26 AM
Photo of आयात शुल्क बढ़ने के बाद बदली बाजार की चाल, सोना-चांदी में आज बड़ी गिरावट

आयात शुल्क बढ़ने के बाद बदली बाजार की चाल, सोना-चांदी में आज बड़ी गिरावट

14 May 2026 - 12:46 PM
Back to top button