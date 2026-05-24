Petrol Diesel Price : देशभर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है. शनिवार 24 मई को जारी ताजा रेट्स में कई प्रमुख शहरों में ईंधन महंगा हुआ है. लगातार हो रही बढ़ोतरी से यात्रियों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और मध्यम वर्ग की चिंताएं बढ़ गई हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने और ईरान से जुड़े तनाव का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है. तेल कंपनियों ने पिछले कुछ दिनों में लगातार ईंधन के रेट बढ़ाए हैं. वहीं, सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा दर्ज किया गया है, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ गया है.

15 मई के बाद ईंधन 5 रुपये तक महंगा

दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 98.64 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. वहीं डीजल की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद इसका रेट 91.58 रुपये से बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

15 मई को कीमतों में संशोधन पर लगी रोक हटने के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं. इससे महंगाई और परिवहन लागत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इससे पहले 15 मई को दोनों ईंधनों के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी.

देश के बड़े शहरों में पेट्रोल के नए रेट जारी

24 मई को नई दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपये प्रति लीटर रहा, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 110.61 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई. मुंबई में पेट्रोल 108.45 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं चेन्नई में इसकी कीमत 105.38 रुपये प्रति लीटर है. एनसीआर के शहरों में गुरुग्राम में पेट्रोल 100.16 रुपये और नोएडा में 99.51 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया. बेंगलुरु में पेट्रोल का रेट 108.09 रुपये प्रति लीटर है.

महानगरों में डीजल के ताजा दाम जारी

डीजल की बात करें तो नई दिल्ली में इसकी कीमत 92.49 रुपये प्रति लीटर रही. कोलकाता में डीजल 97.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. मुंबई में इसका रेट 95.02 रुपये प्रति लीटर है, जबकि चेन्नई में डीजल की कीमत 97.08 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई. गुरुग्राम में डीजल 92.73 रुपये और नोएडा में 92.84 रुपये प्रति लीटर है. वहीं बेंगलुरु में डीजल की कीमत 95.99 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई.

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