Haryana

फरीदाबाद में दोस्त ने गोली मारकर की दोस्त की हत्या, परिवार में मचा हड़कंप

Karan Panchal23 April 2026 - 7:06 PM
1 minute read
Faridabad Crime
फरीदाबाद में दोस्त ने गोली मारकर की दोस्त की हत्या, परिवार में मचा हड़कंप

Faridabad Crime : फरीदाबाद की भीकम कॉलोनी में एक खौ़फनाक घटना सामने आई है, जहां 20 साल के युवक को उसके दोस्तों ने गोली मार दी। युवक ने दो दिन तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं।

गंभीर हालत में कराया गया भर्ती

परिजनों के अनुसार, आरोपी दोस्त योगेश को घर से यह कहकर ले गए थे कि उन्हें अनाज की बोरी उतारनी है। परिवार को लगा कि वह कुछ ही समय में लौट आएगा, लेकिन बाद में उन्हें सूचना मिली कि योगेश को गोली मार दी गई है। जब परिजन मौके पर पहुंचे, तो देखा कि योगेश के माथे में गोली लगी थी और वह गंभीर रूप से घायल था। उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन दो दिन तक संघर्ष करने के बाद वह अपनी जिंदगी की जंग हार गया।

योगेश परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी तीन बहनें थीं। इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। योगेश इन दिनों काम की तलाश में था और घर पर ही रह रहा था।

मामले की आगामी जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान कर ली है। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हत्या के कारण का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।

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Karan Panchal23 April 2026 - 7:06 PM
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