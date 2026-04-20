Haryana News : हरियाणा के कलानौर क्षेत्र के खैरडी गांव में हरियाणा की एक घटना सामने आई है, जहां 9 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव और असंतोष का माहौल है।

स्थानीय लोगों में नाराजगी

मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरोप लगाया गया है कि घटना के करीब दो सप्ताह बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए, नायब सैनी सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

हरियाणा की बीजेपी सरकार खुलेआम बाबा साहेब के खिलाफ अपनी घटिया मानसिकता को उजागर कर रही है।



कलानौर के खैरडी में बाबा साहेब की प्रतिमा को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साज़िश के तहत 9 अप्रैल को खंडित कर दिया गया। लेकिन करीब दो सप्ताह बीत जाने पर भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं।



क्या… pic.twitter.com/TosxZ7jUrI — Anurag Dhanda (@anuragdhanda) April 20, 2026

संविधान निर्माता का अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त

घटना को उजागर करते हुए कहा गया कि क्या बीजेपी सरकार में पुलिस इतनी नाकारा है कि बाबा साहेब का अपमान करने वालों को सलाखों के पीछे नहीं भेज सकती? या फिर सरकारी संरक्षण में सुनियोजित तरीक़े से बाबा साहेब का अपमान कर हमारी भावनाओं को आहत किया जा रहा है? आम आदमीं पार्टी बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। हम संविधान निर्माता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।

दोषियों को जल्द किया जाना चाहिए गिरफ्तार

वहीं दूसरी ओर, इस घटना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया दी जा रही है। कुछ नेताओं ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बताया है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि संविधान निर्माता की प्रतिमा का अपमान गंभीर मामला है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

हरियाणा की बीजेपी सरकार खुलेआम बाबा साहेब के खिलाफ अपनी घटिया मानसिकता को उजागर कर रही है।



कलानौर के खैरडी में बाबा साहेब की प्रतिमा को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साज़िश के तहत 9 अप्रैल को खंडित कर दिया गया। लेकिन करीब दो सप्ताह बीत जाने पर भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं।



क्या… pic.twitter.com/TosxZ7jUrI — Anurag Dhanda (@anuragdhanda) April 20, 2026

मामले की जांच में जुटी पुलिस

प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में जांच जारी होने की जानकारी दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

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