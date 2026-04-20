Haryanaराजनीति

Haryana News : कलानौर में अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने पर गरमाई सियासत, जांच में जुटी पुलिस

Karan Panchal20 April 2026 - 2:02 PM
1 minute read
Haryana News
Haryana News : कलानौर में अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने पर गरमाई सियासत, जांच में जुटी पुलिस

Haryana News : हरियाणा के कलानौर क्षेत्र के खैरडी गांव में हरियाणा की एक घटना सामने आई है, जहां 9 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव और असंतोष का माहौल है।

स्थानीय लोगों में नाराजगी

मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरोप लगाया गया है कि घटना के करीब दो सप्ताह बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए, नायब सैनी सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

संविधान निर्माता का अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त

घटना को उजागर करते हुए कहा गया कि क्या बीजेपी सरकार में पुलिस इतनी नाकारा है कि बाबा साहेब का अपमान करने वालों को सलाखों के पीछे नहीं भेज सकती? या फिर सरकारी संरक्षण में सुनियोजित तरीक़े से बाबा साहेब का अपमान कर हमारी भावनाओं को आहत किया जा रहा है? आम आदमीं पार्टी बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। हम संविधान निर्माता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।

दोषियों को जल्द किया जाना चाहिए गिरफ्तार

वहीं दूसरी ओर, इस घटना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया दी जा रही है। कुछ नेताओं ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बताया है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि संविधान निर्माता की प्रतिमा का अपमान गंभीर मामला है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में जांच जारी होने की जानकारी दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें- IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को बड़ी राहत, कप्तान रोहित शर्मा की वापसी की उम्मीदें, डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal20 April 2026 - 2:02 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Haryana News : पंचकूला ITBP कैंप में जवान को आया हार्टअटैक, परिवार में छाया मातम

Haryana News : पंचकूला ITBP कैंप में जवान को आया हार्टअटैक, परिवार में छाया मातम

20 April 2026 - 12:47 PM
Photo of सीएम सैनी ने महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरा, बोले- महिलाओं के अधिकारों पर हुआ प्रहार

सीएम सैनी ने महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरा, बोले- महिलाओं के अधिकारों पर हुआ प्रहार

19 April 2026 - 7:01 PM
Photo of करनाल हाईवे पर बड़ा हादसा, 9 वाहन आपस में टकराए, कई श्रद्धालु घायल

करनाल हाईवे पर बड़ा हादसा, 9 वाहन आपस में टकराए, कई श्रद्धालु घायल

19 April 2026 - 5:37 PM
Photo of बंगाल की धरती पर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, ‘ममता बनर्जी सिंहासन खाली करो, बीजेपी आ रही है’

बंगाल की धरती पर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, ‘ममता बनर्जी सिंहासन खाली करो, बीजेपी आ रही है’

18 April 2026 - 7:50 PM
Photo of प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे, महिला आरक्षण बिल हो सकता है अहम मुद्दा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे, महिला आरक्षण बिल हो सकता है अहम मुद्दा

18 April 2026 - 3:54 PM
Photo of मुस्कान और कंधे पर हाथ! नीतीश-सम्राट की मुलाकात, डिप्टी CMs भी रहे मौजूद

मुस्कान और कंधे पर हाथ! नीतीश-सम्राट की मुलाकात, डिप्टी CMs भी रहे मौजूद

18 April 2026 - 2:09 PM
Photo of गुरुग्राम में निजी कंपनी के मैनेजर ने की आत्महत्या, घरेलू विवाद की आशंका

गुरुग्राम में निजी कंपनी के मैनेजर ने की आत्महत्या, घरेलू विवाद की आशंका

18 April 2026 - 1:24 PM
Photo of अखिलेश vs स्मृति : शायराना वार से सियासी संग्राम, गोरखपुर से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती

अखिलेश vs स्मृति : शायराना वार से सियासी संग्राम, गोरखपुर से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती

18 April 2026 - 12:54 PM
Photo of ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर सियासी घमासान, भजनलाल, गहलोत और वसुंधरा के बयानों से राजस्थान की सियासत गरमाई

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर सियासी घमासान, भजनलाल, गहलोत और वसुंधरा के बयानों से राजस्थान की सियासत गरमाई

18 April 2026 - 12:29 PM
Photo of हिसार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, GJU में प्रदर्शन के बाद हंगामा, दिग्विजय समेत कई पर केस दर्ज, 6 गिरफ्तार

हिसार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, GJU में प्रदर्शन के बाद हंगामा, दिग्विजय समेत कई पर केस दर्ज, 6 गिरफ्तार

17 April 2026 - 1:40 PM
Back to top button