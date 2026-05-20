Rahul Gandhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात के दौरान सामने आए एक वीडियो को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वीडियो को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए इसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है।

सोशल मीडिया वीडियो बना राजनीतिक मुद्दा

दरअसल, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक छोटा वीडियो साझा किया था। वीडियो में वह पीएम मोदी के साथ दिखाई दे रही हैं और मजाकिया अंदाज में ‘मेलोडी’ टॉफी का पैकेट दिखाती नजर आती हैं। इसके बाद दोनों नेताओं की मुस्कुराती हुई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए।

राहुल गांधी का तंज

राहुल गांधी ने इस वीडियो को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक चुनौतियों, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, जबकि प्रधानमंत्री विदेश में हल्के-फुल्के वीडियो बनाने में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने इसे “नेतृत्व नहीं बल्कि नौटंकी” बताया।

बीजेपी ने दिया जवाब

राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार विदेशों में भारत की छवि मजबूत करने और वैश्विक संबंध बेहतर बनाने में जुटे हैं। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर देश की उपलब्धियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।

नितिन नवीन बोले- बयान दुर्भाग्यपूर्ण

भाजपा नेता नितिन नवीन ने राहुल गांधी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना जरूरी है और इस तरह की टिप्पणियां राजनीतिक निराशा को दर्शाती हैं।

गिरिराज सिंह ने भी साधा पलटवार

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। उनके मुताबिक पीएम मोदी के विदेश दौरे का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाना है।

रायबरेली में भी केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी

इससे पहले रायबरेली में आयोजित सभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और महंगाई लगातार आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है।

राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल, गैस और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के दाम और बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

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