Train Fire Incident : भारतीय रेलवे ने हाल के दिनों में अलग-अलग राज्यों में ट्रेनों में आग लगने की घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई है। रेलवे का कहना है कि कई मामलों में असामाजिक तत्वों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं की जांच के बाद कुछ संदिग्ध गतिविधियां सामने आई हैं, जिन पर अब गहन जांच चल रही है।

अलग-अलग राज्यों में सामने आए आग के मामले

रेलवे के अनुसार, राजस्थान के अमरपुरा में ट्रेन के अंदर बिस्तर सामग्री में आग लगाने की कोशिश की गई थी। वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा मामले में एक कोच के बाथरूम से पेट्रोल से भीगा हुआ कपड़ा मिलने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है।

कोटा में राजधानी एक्सप्रेस के कोच के बाथरूम से अचानक आग की लपटें उठने की घटना भी सामने आई, जबकि बिहार के सासाराम में एक खाली कोच के अंदर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जलती हुई वस्तु फेंके जाने की बात जांच में सामने आई है।

सासाराम मामले में शॉर्ट सर्किट की आशंका भी

सासाराम-पटना पैसेंजर ट्रेन में आग लगने की एक अन्य घटना में शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण बताया गया था। हालांकि, रेलवे ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ा दिया है ताकि वास्तविक वजह स्पष्ट हो सके।

यात्रियों से सतर्क रहने की अपील

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें और तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना दें। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

रतलाम में राजधानी एक्सप्रेस में आग, जांच जारी

इसी बीच मध्य प्रदेश के रतलाम में दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में भी आग लगने की घटना सामने आई। यह घटना सुबह करीब 5:15 बजे विक्रमगढ़ आलोट और लूनी रिछा स्टेशनों के बीच हुई। ट्रेन के B-1 कोच में उस समय 68 यात्री सवार थे, हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

आग से प्रभावित हुआ रेल यातायात

आग की वजह से कोच से उठता काला धुआं दूर तक दिखाई दिया और आग आसपास के क्षेत्र तक फैल गई। इस घटना के चलते इस रूट पर रेल संचालन प्रभावित हुआ और करीब 18 ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते अलग-अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

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