राष्ट्रीय

शुभेंदु अधिकारी पीए हत्याकांड में बड़ा खुलासा: मर्डर में इस्तेमाल निसान माइक्रा कार निकली बलिया की

Ajay Yadav20 May 2026 - 12:43 PM
2 minutes read
PA Murder Case :
शुभेंदु अधिकारी पीए हत्याकांड में बड़ा खुलासा: मर्डर में इस्तेमाल निसान माइक्रा कार निकली बलिया की

PA Murder Case : पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या से जुड़े मामले में लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं. ताजा जानकारी के अनुसार इस केस में इस्तेमाल हुई निशान माइक्रा कार का संबंध उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से जुड़ा पाया गया है. बताया जा रहा है कि यह वाहन बलिया के बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के दवनी गांव के निवासी ज्ञानेंद्र सिंह (मुन्नू) ने बांसडीहरोड क्षेत्र के ही जितेंद्र सिंह से करीब 50 हजार रुपये में खरीदी थी.

वहीं, कार बेचने वाले जितेंद्र सिंह का कहना है कि जब सीबीआई उनसे पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची, तब उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी हुई. जितेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने यह गाड़ी हुसैनाबाद के रहने वाले एक तिवारी नामक व्यक्ति से अक्टूबर महीने में छठ पर्व के आसपास लगभग 35 हजार रुपये में खरीदी थी. बाद में उन्होंने इसे 1 मई को ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मुन्नू को 50 हजार रुपये में बेच दिया, उन्होंने यह भी बताया कि वाहन का ट्रांसफर अभी तक उनके नाम पर ही है और उन्हें गाड़ी का नंबर भी स्पष्ट रूप से याद नहीं है.

चुनाव परिणाम के बाद सामने आया मामला

जानकारी के मुताबिक, इस वाहन की खरीद-फरोख्त में एक ही व्यक्ति ने मध्यस्थता की थी, जिसने गाड़ी खरीदने और बेचने दोनों में भूमिका निभाई.

उधर, छह मई को मध्यमग्राम में गोली मारकर चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी. यह घटना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के दो दिन बाद सामने आई थी. इससे पहले इस मामले में यह भी जानकारी आई थी कि गिरफ्तार किए गए एक आरोपी के खिलाफ बलिया जिले में तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं.

नौकरी छोड़कर ड्राइवर बना

पुलिस के अनुसार, सीबीआई ने सोमवार को मुजफ्फरनगर से बलिया निवासी राज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया. रसड़ा क्षेत्र के सीओ आलोक गुप्ता के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ रसड़ा थाने में दो और गड़वार थाने में एक मामला दर्ज है, जिनमें से दो मामलों में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है.

पुलिस का यह भी कहना है कि राज कुमार पहले मुंबई में ओएनजीसी में काम करता था, बाद में नौकरी छोड़कर गांव लौट आया और ड्राइवर के रूप में काम करने लगा. वह विदेश जाना चाहता था, लेकिन मुकदमों के चलते उसका पासपोर्ट नहीं बन सका. अधिकारियों के अनुसार, गांव में उसकी छवि बड़े अपराधी की नहीं रही है.

सीबीआई ने दी गिरफ्तारी की जानकारी

राज कुमार के पिता त्रिभुवन नारायण सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह सीबीआई की ओर से फोन आया था और उन्हें बेटे की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई. उन्होंने कहा कि टीम गांव पहुंची और पूछताछ के साथ मोबाइल की भी जांच की. पिता के अनुसार, राज कुमार बीए प्रथम वर्ष पास है और उन्हें यह जानकारी नहीं है कि वह पश्चिम बंगाल गया था या नहीं.

गिरफ्तारी के बाद जिले में चर्चा तेज

इसी बीच यह भी सामने आया है कि इससे पहले बलिया कोतवाली क्षेत्र के आनंद नगर निवासी राज सिंह को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है. वह ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने की तैयारी में था. दोनों गिरफ्तारियां सामने आने के बाद जिले में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

ये भी पढ़ें- मशहूर पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या, लुधियाना की नीलो नहर में मिला शव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 May 2026 - 12:43 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच यूपी में डीजल-पेट्रोल पर सख्ती, DSO ने लागू किए नए नियम

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच यूपी में डीजल-पेट्रोल पर सख्ती, DSO ने लागू किए नए नियम

20 May 2026 - 12:14 PM
Photo of Petrol Diesel Price : पटना-जमुई में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल, मिडिल ईस्ट में तनाव का असर

Petrol Diesel Price : पटना-जमुई में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल, मिडिल ईस्ट में तनाव का असर

19 May 2026 - 4:28 PM
Photo of थलपति विजय को मिला ‘CM 2026’ नंबर प्लेट गिफ्ट, तस्वीरें हुईं वायरल

थलपति विजय को मिला ‘CM 2026’ नंबर प्लेट गिफ्ट, तस्वीरें हुईं वायरल

19 May 2026 - 3:29 PM
Photo of नोएडा में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, जानें दिल्ली-गुरुग्राम में कितनी है कीमत

नोएडा में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, जानें दिल्ली-गुरुग्राम में कितनी है कीमत

19 May 2026 - 1:28 PM
Photo of वडोदरा से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में बिजली गुल, यात्रियों को झेलनी पड़ी भारी परेशानी

वडोदरा से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में बिजली गुल, यात्रियों को झेलनी पड़ी भारी परेशानी

19 May 2026 - 12:49 PM
Photo of आवारा कुत्तों को लेकर SC का बड़ा फैसला, डॉग लवर्स की याचिका खारिज, खतरनाक कुत्तों को लेकर सख्त आदेश

आवारा कुत्तों को लेकर SC का बड़ा फैसला, डॉग लवर्स की याचिका खारिज, खतरनाक कुत्तों को लेकर सख्त आदेश

19 May 2026 - 12:37 PM
Photo of भाजपा में जाने से इन्कार करने पर संजीव अरोड़ा के बाद अब “आप” गोवा सह प्रभारी दीपक सिंगला गिरफ्तार- केजरीवाल

भाजपा में जाने से इन्कार करने पर संजीव अरोड़ा के बाद अब “आप” गोवा सह प्रभारी दीपक सिंगला गिरफ्तार- केजरीवाल

18 May 2026 - 7:20 PM
Photo of PM Modi Norway Tour : PM मोदी का ओस्लो में भव्य स्वागत, नॉर्वे PM ने किया स्वागत, किंग-क्वीन से करेंगे मुलाकात

PM Modi Norway Tour : PM मोदी का ओस्लो में भव्य स्वागत, नॉर्वे PM ने किया स्वागत, किंग-क्वीन से करेंगे मुलाकात

18 May 2026 - 3:47 PM
Photo of NEET-UG 2026 पेपर लीक जांच में छात्रों के घर पहुंची CBI, अभिभावकों से घंटों की जा रही है पूछताछ

NEET-UG 2026 पेपर लीक जांच में छात्रों के घर पहुंची CBI, अभिभावकों से घंटों की जा रही है पूछताछ

18 May 2026 - 1:05 PM
Photo of NEET पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा, दोनों सेट के प्रश्नपत्र लीक, री-एग्जाम 21 जून को होगा आयोजित

NEET पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा, दोनों सेट के प्रश्नपत्र लीक, री-एग्जाम 21 जून को होगा आयोजित

17 May 2026 - 7:11 PM
Back to top button