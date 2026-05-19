IndiGo Flight : विमानन कंपनी की एक लापरवाही से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसने यात्रियों को काफी असुविधा में डाल दिया. जानकारी के मुताबिक वडोदरा से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान में टेकऑफ से पहले ही तकनीकी समस्या आ गई, जिसके कारण विमान के भीतर बिजली की आपूर्ति बंद हो गई.

इस विमान में करीब 160 यात्री सवार थे, जिन्हें उड़ान से पहले लगभग आधे घंटे तक बिना रोशनी और एयर कंडीशनिंग के अंदर ही बैठे रहना पड़ा. बताया गया है कि विमान को ग्राउंड पावर यूनिट (GPU) से बिजली दी जा रही थी, लेकिन इसी दौरान उसमें खराबी आ गई.

Power failure on IndiGo 6E 657 at Vadodara Airport: Passengers stuck without AC, lights or ventilation for ~30 mins on ground.



Chaos inside! pic.twitter.com/6rrlXg2JhX — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 18, 2026

यात्री गर्मी और अंधेरे में परेशान

एयरपोर्ट से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, यूनिट को ठीक करने में इंजीनियरों को लगभग 12 से 15 मिनट का समय लगा, लेकिन बिजली आपूर्ति बहाल होने में करीब 15 मिनट और लग गए. इस दौरान केबिन पूरी तरह अंधेरे में रहा और एसी बंद होने के कारण यात्री गर्मी और उमस से परेशान रहे.

घटना के बाद उड़ान में देरी भी हुई और विमान निर्धारित समय से काफी देर बाद रवाना हो सका. फिलहाल इस मामले पर एयरलाइन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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