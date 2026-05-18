Uttar Pradeshमौसम

नोएडा में आज भीषण गर्मी का असर, तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान

Shanti Kumari18 May 2026 - 8:54 AM
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Weather Update

Weather Update : नोएडा में 18 मई 2026 को मौसम का मिजाज काफी गर्म बना हुआ है। शहर का मौजूदा तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 46 डिग्री और न्यूनतम तापमान भी इसी के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह 05:28 बजे सूर्योदय और शाम 07:05 बजे सूर्यास्त होगा। नमी का स्तर मात्र 15% और वायुमंडलीय दबाव 1001 के आसपास दर्ज किया गया है।

आने वाले सप्ताह में भी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत

आने वाले एक सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान में भी गर्मी से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। अगले कुछ दिनों में तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच बना रह सकता है, जिससे तेज धूप और लू जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना है।

वहीं, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 155 दर्ज किया गया है, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। इसमें PM2.5 का स्तर 155 और PM10 का स्तर 109 दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और मास्क पहनने की सलाह दी जाती है, खासकर उन लोगों को जिन्हें सांस संबंधी समस्या है।

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Shanti Kumari18 May 2026 - 8:54 AM
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