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भगवंत मान सरकार की ‘शिक्षा क्रांति’, प्राइमरी शिक्षकों के लिए फिनलैंड प्रशिक्षण कार्यक्रम

Karan Panchal17 May 2026 - 12:38 PM
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Punjab News
भगवंत मान सरकार की ‘शिक्षा क्रांति’, प्राइमरी शिक्षकों के लिए फिनलैंड प्रशिक्षण कार्यक्रम

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी अगुवाई में पंजाब सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण में लगातार निवेश कर रहा है। वर्ष 2024 से सरकार ने कुल 216 प्राइमरी कैडर शिक्षक भेजे हैं। तीन बैचों में तुर्कू, फिनलैंड को उन्नत प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है।

ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी शामिल

इस ऐतिहासिक शिक्षा सुधार लहर को जारी रखते हुए चौथे बैच में 72 प्राइमरी कैडर के शिक्षक शामिल किए गए हैं। इनमें मुख्य शिक्षक, सेंटर हेड टीचर, और ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें 18 मई से 29 मई 2026 तक प्रशिक्षण के लिए तुर्कू विश्वविद्यालय, फिनलैंड भेजा जा रहा है।

तीन-चरणीय कड़ी सत्यापन प्रक्रिया

पंजाब सरकार की पारदर्शी और योग्यता-आधारित दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, कार्यक्रम के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से मांगे गए थे और तीन-चरणीय कड़ी सत्यापन प्रक्रिया के बाद, 72 शिक्षकों का चयन किया गया था। चयनित बैच में 43 ई.टी.टी. शिक्षक, 16 हेड टीचर, 12 सेंटर हेड टीचर और एक बी.पी.ई.ओ. शामिल हैं।

आधुनिक शिक्षा अभ्यासों का सामना

दो सप्ताह के कार्यक्रम के दौरान शिक्षक तुर्कू और राउमा में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों का अकादमिक दौरा करेंगे, जहां वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षण पद्धतियों और आधुनिक शिक्षा अभ्यासों का सामना करेंगे। उन्हें पंजाब के सरकारी स्कूल माहौल को और मजबूत करने के लिए लीडरशिप बिल्डिंग और मेंटरशिप कौशल में विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा।

पंजाब की स्कूल शिक्षा प्रणाली

भगवंत सिंह मान सरकार के शैक्षिक बदलाव के तहत शिक्षक नवीन परियोजनाओं पर काम करेंगे, जिन्हें वे पंजाब वापस आने के बाद अपने-अपने स्कूलों में लागू करेंगे, जिससे सीखने के परिणामों, नवाचार और पंजाब की स्कूल शिक्षा प्रणाली की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें- पंजाब के सरकारी स्कूलों के 72 शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड रवाना, मान सरकार की ‘शिक्षा क्रांति’ को और मजबूती मिलेगी

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Karan Panchal17 May 2026 - 12:38 PM
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