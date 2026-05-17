Trump Iran US Tension : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth पर ऐसा पोस्ट साझा किया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज कर दी है. अपने पोस्ट में उन्होंने “It was the calm before the storm” यानी “यह तूफान से पहले की शांति थी” लिखा है, जिसे कई लोग मौजूदा वैश्विक हालात से जोड़कर देख रहे हैं.

ट्रंप ने इस पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें वह अमेरिकी नौसेना के एक जहाज पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. तस्वीर में वह गंभीर मुद्रा में आगे की ओर इशारा करते नजर आते हैं, जबकि पीछे समुद्र में कुछ नौसैनिक जहाज भी दिखाई दे रहे हैं. इस दृश्य को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

बयान और तस्वीर से बढ़ी चर्चा

उनका यह पोस्ट ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव और सैन्य गतिविधियों को लेकर पहले से ही माहौल संवेदनशील बना हुआ है. अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों को लेकर लंबे समय से अनिश्चितता बनी हुई है, और ऐसे में इस तरह की टिप्पणियां और भी ध्यान खींच रही हैं.

हालांकि ट्रंप की ओर से किसी भी तरह की सीधी सैन्य कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उनके शब्दों और साझा की गई तस्वीर ने राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है.

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