विदेश

गुजरात का मालवाहक जहाज होर्मुज स्ट्रेट में दुर्घटनाग्रस्त, 14 क्रू सदस्य सुरक्षित बचाए गए

Karan Panchal14 May 2026 - 7:43 PM
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Iran US War
गुजरात का मालवाहक जहाज होर्मुज स्ट्रेट में दुर्घटनाग्रस्त, 14 क्रू सदस्य सुरक्षित बचाए गए

Iran US War : ईरान और अन्य वैश्विक संघर्षों के बीच, गुजरात का एक और मालवाहक जहाज ‘हाजी अली’ होर्मुज स्ट्रेट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 13 मई को ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजरते समय जहाज पर किसी मिसाइल या ड्रोन के टकराने से हादसा हुआ। जहाज में आग लग गई, लेकिन ओमान कोस्टगार्ड ने समय रहते सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया।

जहाज से विस्फोटक और लग गई आग

यह जहाज बेरबेरा पोर्ट से शारजाह जा रहा था। क्रू मेंबर्स के अनुसार, जहाज से विस्फोटक जैसी आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद जहाज में आग लगी। खराब स्थिति को देखते हुए, सभी क्रू मेंबर्स ने लाइफ बोट से जहाज को छोड़ा।

ईरानी नौसेना के बीच संघर्ष का स्थल

यह घटना होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए हुई, जो पहले भी अमेरिकी और ईरानी नौसेना के बीच संघर्ष का स्थल रहा है। इससे पहले 7 मई को एक और जहाज MSV AL फैज नूरे सुलेमानी-I पर भी फायरिंग का शिकार हुआ था।

इजराइली हमलों में हुई मौतों की संख्या

इस हादसे के बाद कई अन्य वैश्विक घटनाएं भी सामने आई हैं, जैसे कि तेहरान में युद्ध प्रभावित क्षेत्रों की मरम्मत का काम पूरा होने की खबर, यूरोप में जेट फ्यूल की भारी कमी, और लेबनान में इजराइली हमलों में हुई मौतों की संख्या में वृद्धि।

15 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित

अमेरिका ने भी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) नेटवर्क की जानकारी देने पर 15 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया है, और रिपोर्ट्स के अनुसार, सऊदी अरब ने मार्च में ईरान पर गुप्त हमले किए थे।

ये भी पढ़ें- Keralam New CM : वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री, जानें कैसा है सियासी सफर

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Karan Panchal14 May 2026 - 7:43 PM
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