विदेश

पड़ोसी देश नेपाल में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 दर्ज

Ajay Yadav10 May 2026 - 3:31 PM
1 minute read
Earthquake News :
पड़ोसी देश नेपाल में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 दर्ज

Earthquake News : नेपाल के पर्वतीय जिला दार्चुला में रविवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.1 दर्ज की गई. नेपाल के भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार, यह भूकंप रविवार सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर आया. इसका केंद्र दार्चुला जिले के तपोवन क्षेत्र में जमीन के अंदर स्थित था.

भूकंप के झटके महसूस होते ही स्थानीय लोगों में घबराहट फैल गई और एहतियात के तौर पर कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.

किश्तवाड़ में 3.5 तीव्रता का भूकंप

इससे पहले, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके दर्ज किए गए थे. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई. यह भूकंप सुबह 9 बजकर 57 मिनट पर आया और इसका केंद्र जमीन की सतह से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था. इसकी भौगोलिक स्थिति 33.289 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.739 डिग्री पूर्वी देशांतर दर्ज की गई.

कालाहांडी में 4.1 तीव्रता का भूकंप

वहीं, 29 अप्रैल की शाम ओडिशा के कालाहांडी जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. इसकी तीव्रता 4.1 रही. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, यह झटका शाम 7 बजकर 42 मिनट पर आया था. इसका केंद्र जमीन की सतह से लगभग 24 किलोमीटर नीचे था. इसकी स्थिति 19.729 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 82.599 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दर्ज की गई थी. जिले के धर्मगढ़, जूनागढ़, कोकसारा, थुआमूल रामपुर और भवानीपटना क्षेत्रों में कुछ सेकंड तक झटके महसूस किए गए थे. अधिकारियों के अनुसार, प्रभावित इलाकों से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं मिली थी.

ये भी पढ़ें- फ्रेशर्स के लिए सुनहरा मौका, पीएम इंटर्नशिप स्कीम से शुरू करें करियर,हर महीने मिलेंगे 9 हजार रुपए

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav10 May 2026 - 3:31 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of रूस-यूक्रेन के बीच 3 दिन का युद्धविराम, ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया ऐलान

रूस-यूक्रेन के बीच 3 दिन का युद्धविराम, ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया ऐलान

9 May 2026 - 10:02 AM
Photo of अमेरिका की ईरान पर फिर बमबारी, ओमान की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले के आरोप, वैश्विक चिंता बढ़ी

अमेरिका की ईरान पर फिर बमबारी, ओमान की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले के आरोप, वैश्विक चिंता बढ़ी

8 May 2026 - 5:33 PM
Photo of ईरान-अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप का अलर्ट, बोले- ‘सीजफायर टूटा तो दुनिया देखेगी असर’

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप का अलर्ट, बोले- ‘सीजफायर टूटा तो दुनिया देखेगी असर’

8 May 2026 - 10:43 AM
Photo of सऊदी अरब ने अमेरिका को एयरस्पेस देने से किया इनकार, अमेरिका का शिपिंग मिशन रुका, डिटेल में पढ़ें

सऊदी अरब ने अमेरिका को एयरस्पेस देने से किया इनकार, अमेरिका का शिपिंग मिशन रुका, डिटेल में पढ़ें

7 May 2026 - 7:57 PM
Photo of अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान समाप्त किया, रुबियो का बयान– शांति की कोशिश जारी, लेकिन होर्मुज जलमार्ग में तनाव कायम

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान समाप्त किया, रुबियो का बयान– शांति की कोशिश जारी, लेकिन होर्मुज जलमार्ग में तनाव कायम

6 May 2026 - 7:36 AM
Photo of चीन के लियुयांग में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 21 की मौत, 61 घायल

चीन के लियुयांग में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 21 की मौत, 61 घायल

5 May 2026 - 9:07 AM
Photo of नेपाल में बड़ा प्रशासनिक फैसला, 1500 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां रद्द, कई संस्थानों में खाली हुए पद

नेपाल में बड़ा प्रशासनिक फैसला, 1500 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां रद्द, कई संस्थानों में खाली हुए पद

4 May 2026 - 5:20 PM
Photo of वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच समुद्री व्यापार मार्गों में बड़ा बदलाव, अफ्रीका बना नया लॉजिस्टिक हब

वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच समुद्री व्यापार मार्गों में बड़ा बदलाव, अफ्रीका बना नया लॉजिस्टिक हब

3 May 2026 - 4:43 PM
Photo of ईरान-अमेरिका तनाव फिर बढ़ा, ईरानी सैन्य अधिकारी बोले- अगर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे

ईरान-अमेरिका तनाव फिर बढ़ा, ईरानी सैन्य अधिकारी बोले- अगर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे

3 May 2026 - 11:07 AM
Photo of ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, तेल बाजार में कच्चा तेल 126 डॉलर के पार

ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, तेल बाजार में कच्चा तेल 126 डॉलर के पार

1 May 2026 - 1:18 PM
Back to top button