Punjabराज्य

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से बुज़ुर्गों के सपने हो रहे पूरे, रोज 1100 श्रद्धालुओं की सेवा में 900 कर्मचारी तैनात

Ajay Yadav10 May 2026 - 11:38 AM
2 minutes read
Punjab News :
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से बुज़ुर्गों के सपने हो रहे पूरे

Punjab News : सुबह की हल्की धूप में 68 वर्षीय बीबी हरबंस कौर बस में चुपचाप बैठी थीं. हाथ में छोटा सा बैग, आंखों में हल्की नमी और चेहरे पर संतोष, जैसे वर्षों से संजोया सपना सच हो रहा हो, वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, “कभी लगा ही नहीं था कि यह दिन मेरी किस्मत में लिखा होगा.”

यह कहानी सिर्फ़ उनकी नहीं, बल्कि पंजाब के हजारों बुज़ुर्गों की है, जिनकी वर्षों पुरानी इच्छाएं अब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से पूरी हो रही हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना बुज़ुर्गों को सम्मानजनक, सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा का अनुभव देने के उद्देश्य से तैयार की गई है. सरकार ने इसे सुनियोजित तरीके से लागू किया है और बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाकर इसे एक सफल जनकल्याणकारी पहल बनाया है.

बुज़ुर्गों की अधूरी इच्छा हुई पूरी

इस संबंधी अधिक जानकारी साझा करते हुए पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि इस योजना के तहत हर दिन 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1100 से अधिक श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, उनकी सुविधा, सुरक्षा और देखभाल के लिए 900 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो हर चरण पर लगातार सहायता और निगरानी सुनिश्चित करते हैं.

आस्था और आध्यात्मिक विरासत से जुड़े पंजाब में कई बुज़ुर्गों के लिए पवित्र स्थल श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करना कभी एक अधूरी इच्छा थी. आर्थिक तंगी या स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं अक्सर उनके रास्ते में बाधा बनती थीं. इस योजना ने इन बाधाओं को दूर कर दिया है.

जलियांवाला बाग और पार्टिशन म्यूजियम का दौरा

इस योजना के तहत श्रद्धालुओं को प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है. इसमें श्री दुर्गियाना मंदिर, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल के दर्शन के साथ-साथ जलियांवाला बाग और पार्टिशन म्यूजियम जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों का दौरा भी शामिल है, जो यात्रा को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है.

उन्होंने बताया कि तीन दिन और दो रातों की इस यात्रा को पूरी तरह सुविधाजनक बनाया गया है. सरकार एसी बसों और ट्रेनों की व्यवस्था, व्यवस्थित आवास, स्वच्छ भोजन, बिस्तर और कंबल जैसी आवश्यक सुविधाएं तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह मुफ़्त प्रदान करती है. हर व्यवस्था बुज़ुर्गों की सुविधा और गरिमा को ध्यान में रखकर की गई है.

करीब 1,10,000 बुज़ुर्ग उठा चुके लाभ

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कम समय में ही इस योजना ने व्यापक प्रभाव छोड़ा है. करीब 100 बसों का बेड़ा रोजाना लगभग 1100 श्रद्धालुओं को यात्रा करवा रहा है, जबकि अब तक करीब 1,10, 000 बुज़ुर्ग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं.

उन्होंने कहा कि कई लोगों के लिए यह योजना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन भर की इच्छा पूरी होने जैसा अनुभव है. जो कभी दूर लगता था, आज वह सपना सम्मान, सुविधा और संतोष के साथ साकार हो रहा है.

ये भी पढ़ें- Sanjeev Arora Arrested : पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, दिल्ली मुख्यालय लेकर जाएगी ED

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav10 May 2026 - 11:38 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में नहरी पानी का बड़ा विस्तार, 89 हजार एकड़ तक पहुंचेगी सिंचाई सुविधा

पंजाब में नहरी पानी का बड़ा विस्तार, 89 हजार एकड़ तक पहुंचेगी सिंचाई सुविधा

10 May 2026 - 11:13 AM
Photo of मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुईं सुप्रिया सुले, बाल-बाल बचीं

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुईं सुप्रिया सुले, बाल-बाल बचीं

10 May 2026 - 9:50 AM
Photo of भाजपा के अत्याचारों के आगे पंजाब नहीं झुकेगा, पंजाब ही भाजपा और ईडी के बीच अनैतिक गठजोड़ को खत्म करेगा- केजरीवाल

भाजपा के अत्याचारों के आगे पंजाब नहीं झुकेगा, पंजाब ही भाजपा और ईडी के बीच अनैतिक गठजोड़ को खत्म करेगा- केजरीवाल

9 May 2026 - 6:37 PM
Photo of शुभेंदु अधिकारी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज, संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना

शुभेंदु अधिकारी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज, संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना

9 May 2026 - 2:27 PM
Photo of Sanjeev Arora Arrested : पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, दिल्ली मुख्यालय लेकर जाएगी ED

Sanjeev Arora Arrested : पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, दिल्ली मुख्यालय लेकर जाएगी ED

9 May 2026 - 2:18 PM
Photo of बंगाल में सियासी हलचल तेज, अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया और संस्थागत निष्पक्षता पर उठाए सवाल

बंगाल में सियासी हलचल तेज, अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया और संस्थागत निष्पक्षता पर उठाए सवाल

9 May 2026 - 1:43 PM
Photo of सीएम योगी ने सुवेंदु अधिकारी को पहनाया भगवा गमछा, लगे जय श्रीराम के नारे, बंगाल में दिखा NDA का शक्ति प्रदर्शन

सीएम योगी ने सुवेंदु अधिकारी को पहनाया भगवा गमछा, लगे जय श्रीराम के नारे, बंगाल में दिखा NDA का शक्ति प्रदर्शन

9 May 2026 - 1:00 PM
Photo of 1 जून से नए नियम लागू, राजस्थान में जन आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, आदेश जारी

1 जून से नए नियम लागू, राजस्थान में जन आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, आदेश जारी

9 May 2026 - 12:55 PM
Photo of ई-सैंक्शन मॉड्यूल से बढ़ेगी जवाबदेही और बजट अनुशासन- हरपाल सिंह चीमा

ई-सैंक्शन मॉड्यूल से बढ़ेगी जवाबदेही और बजट अनुशासन- हरपाल सिंह चीमा

9 May 2026 - 12:21 PM
Photo of पंजाब टैक्स विभाग ने फर्जी बिलिंग के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया, लुधियाना स्थित फर्म का डायरेक्टर गिरफ्तार- हरपाल सिंह चीमा

पंजाब टैक्स विभाग ने फर्जी बिलिंग के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया, लुधियाना स्थित फर्म का डायरेक्टर गिरफ्तार- हरपाल सिंह चीमा

9 May 2026 - 11:52 AM
Back to top button