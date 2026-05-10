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मां का प्यार सबसे अनमोल… मदर्स डे पर भेजें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश

Ajay Yadav10 May 2026 - 10:24 AM
3 minutes read
Mothers Day 2026 :
मां का प्यार सबसे अनमोल… मदर्स डे पर भेजें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश

Mothers Day 2026 : कहते हैं मां से बड़ा कोई नहीं होता. मां ही वह शख्स होती है, जो बिना कुछ कहे अपने बच्चों की हर बात और हर एहसास समझ जाती है. हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है. हालांकि मां के प्रति प्यार, सम्मान और आभार जताने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह दिन खास तौर पर उन कुर्बानियों, त्याग और निस्वार्थ प्रेम को समर्पित है, जो एक मां अपने बच्चों के लिए करती है.

मदर्स डे के इस खास मौके पर हम आपके लिए कई स्पेशल मैसेज लेकर आए हैं, इन्हें आप अपनी मां को पढ़कर सुना सकते हैं और WhatsApp स्टेटस या सोशल मीडिया पर शेयर कर अपने दिल की बात जाहिर कर सकते हैं.

उसके बिना जीवन है सूना और खाली,

उसकी ममता से रोशन है संसार,

मां है तो सब कुछ है प्यारा।

Happy Mothers Day

मां की गोदी सबसे प्यारी,

उसमें छुपे हैं सुख-संसारी,

उसके बिना सब लगता अधूरा,

मां है जीवन का नूरा।

Happy Mothers Day

मां की दुआओं में है शक्ति,

उसकी ममता में है भक्ति,

उसके बिना जीवन है अधूरा,

मां है तो सब कुछ पूरा।

Happy Mothers Day

मां की मुस्कान है सच्ची दौलत,

उसकी ममता है सबसे बड़ी राहत,

उसके बिना जीवन है वीरान,

मां है तो सब है आसान।

Happy Mothers Day

मां की ममता है अमृत समान,

उसके बिना जीवन है सुनसान,

उसकी छाया में मिलता है सुकून,

मां है तो हर दिन है जून।

Happy Mothers Day

मां का प्यार है अनमोल,

उसके बिना जीवन है बेमोल,

उसकी दुआओं से मिलता है सहारा,

मां है तो सब कुछ प्यारा।

Happy Mothers Day

मां की गोदी में मिलता है चैन,

उसके बिना सब लगता है बेमन,

उसकी ममता से रोशन है जीवन,

मां है तो सब है सुंदर।

Happy Mothers Day

मां की ममता है सबसे बड़ी,

उसके बिना दुनिया है खाली,

उसकी दुआओं से मिलता है सुकून,

मां है तो जीवन है जून।

Happy Mothers Day

मां की आंखों में है प्यार,

उसकी बातों में है संसार,

उसके बिना सब लगता अधूरा,

मां है तो सब कुछ पूरा।

Happy Mothers Day

मां की ममता है सबसे प्यारी,

उसके बिना दुनिया है भारी,

उसकी दुआओं से मिलता है सहारा,

मां है तो सब कुछ प्यारा।

Happy Mothers Day

मां की गोदी में है सुकून,

उसके बिना जीवन है जून,

उसकी ममता से रोशन है संसार,

मां है तो सब कुछ है प्यार।

Happy Mothers Day

मां की दुआओं में है शक्ति,

उसकी ममता में है भक्ति,

उसके बिना जीवन है अधूरा,

मां है तो सब कुछ पूरा।

Happy Mothers Day

मां की मुस्कान है सबसे प्यारी,

उसके बिना दुनिया है भारी,

उसकी ममता से मिलता है सहारा,

मां है तो सब कुछ प्यारा।

Happy Mothers Day

मां की ममता है अमृत समान,

उसके बिना जीवन है सुनसान,

उसकी छाया में मिलता है सुकून,

मां है तो हर दिन है जून।

Happy Mothers Day

मां का प्यार है अनमोल,

उसके बिना जीवन है बेमोल,

उसकी दुआओं से मिलता है सहारा,

मां है तो सब कुछ प्यारा।

Happy Mothers Day

मां की गोदी में मिलता है चैन,

उसके बिना सब लगता है बेमन,

उसकी ममता से रोशन है जीवन,

मां है तो सब है सुंदर।

Happy Mothers Day

मां की ममता है सबसे बड़ी,

उसके बिना दुनिया है खाली,

उसकी दुआओं से मिलता है सुकून,

मां है तो जीवन है जून।

Happy Mothers Day

मां की आंखों में है प्यार,

उसकी बातों में है संसार,

उसके बिना सब लगता अधूरा,

मां है तो सब कुछ पूरा।

Happy Mothers Day

मां की ममता है सबसे प्यारी,

उसके बिना दुनिया है भारी,

उसकी दुआओं से मिलता है सहारा,

मां है तो सब कुछ प्यारा।

Happy Mothers Day

मां की गोदी में है सुकून,

उसके बिना जीवन है जून,

उसकी ममता से रोशन है संसार,

मां है तो सब कुछ है प्यार।

Happy Mothers Day

ये भी पढ़ें- Sanjeev Arora Arrested : पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, दिल्ली मुख्यालय लेकर जाएगी ED

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Ajay Yadav10 May 2026 - 10:24 AM
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