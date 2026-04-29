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RBI Grade B भर्ती 2026 : जानिए योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन की अंतिम तिथि

Karan Panchal29 April 2026 - 3:46 PM
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RBI Grade B भर्ती 2026
RBI Grade B भर्ती 2026 : जानिए योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन की अंतिम तिथि

RBI Grade B भर्ती 2026 : बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रेड बी अधिकारी भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 60 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 20 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

पदों का विवरण

इस भर्ती में ग्रेड बी जनरल, डीईपीआर और डीएसआईएम कैडर के पद शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक रिक्तियां जनरल कैडर के लिए रखी गई हैं।

योग्यता और आयु सीमा

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

ओबीसी: 3 वर्ष

एससी/एसटी: 5 वर्ष

दिव्यांग उम्मीदवार: अतिरिक्त छूट

शैक्षणिक योग्यता के तहत ग्रेड बी जनरल पद के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य है। वहीं डीईपीआर के लिए अर्थशास्त्र या फाइनेंस में मास्टर डिग्री और डीएसआईएम के लिए सांख्यिकी, गणित या डेटा साइंस में डिग्री जरूरी है।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा—प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। अंतिम मेरिट सूची मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर तैयार होगी।

आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 850 रुपये + जीएसटी

एससी/एसटी/दिव्यांग: 100 रुपये + जीएसटी

वेतन

चयनित उम्मीदवारों को लगभग 78,450 रुपये प्रतिमाह बेसिक सैलरी मिलेगी, साथ ही विभिन्न भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी।

आवेदन प्रक्रिया

उम्मीदवार RBI की आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

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Karan Panchal29 April 2026 - 3:46 PM
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