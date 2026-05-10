मौसम

देशभर में मौसम का बदला मिजाज: कई राज्यों में लू, 13 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

Ajay Yadav10 May 2026 - 9:22 AM
1 minute read
Weather Alert :
देशभर में मौसम का बदला मिजाज: कई राज्यों में लू, 13 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

Weather Alert : देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज इन दिनों लगातार बदल रहा है. कहीं भीषण गर्मी और लू लोगों को परेशान कर रही है तो कहीं तेज बारिश और आंधी का असर देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 10 मई के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड सहित देश के 13 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. इस दौरान हवा की रफ्तार 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मौसम गर्म बना रहेगा और लू के चलते लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. यहां अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है.

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला

उत्तर प्रदेश में बढ़ती उमस के बीच कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है. साथ ही राज्य में 12 से 14 मई के बीच बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

बिहार में भी मौसम के बिगड़ने के आसार हैं. यहां 10 से 15 मई के बीच कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है. पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, गया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, किशनगंज और खगड़िया जैसे जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी दी गई है.

ओलावृष्टि की भी चेतावनी

पंजाब में 10 से 14 मई के दौरान मौसम खराब रहने की संभावना है. होशियारपुर, लुधियाना, पठानकोट, कपूरथला, अमृतसर, बठिंडा, मोगा, तरन तारन, मुक्तसर और जालंधर जिलों में मध्यम से भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं.

इसके अलावा उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं 11 से 14 मई के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का नया दौर देखने को मिल सकता है. कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है.

ये भी पढ़ें- Sanjeev Arora Arrested : पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, दिल्ली मुख्यालय लेकर जाएगी ED

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav10 May 2026 - 9:22 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली-NCR में पड़ेगी भीषण गर्मी, गर्म हवाओं का कहर, IMD ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली-NCR में पड़ेगी भीषण गर्मी, गर्म हवाओं का कहर, IMD ने जारी किया अलर्ट

9 May 2026 - 3:54 PM
Photo of देश में मौसम बदलेगा: कई राज्यों में बारिश, आंधी और ओले का अलर्ट

देश में मौसम बदलेगा: कई राज्यों में बारिश, आंधी और ओले का अलर्ट

9 May 2026 - 7:39 AM
Photo of देश में बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी, कई राज्यों में हीटवेव का भी खतरा

देश में बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी, कई राज्यों में हीटवेव का भी खतरा

8 May 2026 - 7:38 AM
Photo of UP में आगरा-लखनऊ समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

UP में आगरा-लखनऊ समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

7 May 2026 - 8:04 AM
Photo of दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम? घर से निकलने से पहले जान लें पूरा अपडेट

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम? घर से निकलने से पहले जान लें पूरा अपडेट

5 May 2026 - 9:28 AM
Photo of पश्चिमी विक्षोभ का असर, देश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

पश्चिमी विक्षोभ का असर, देश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

3 May 2026 - 8:59 AM
Photo of दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, तेज आधी पानी के साथ गिरे ओले

दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, तेज आधी पानी के साथ गिरे ओले

30 April 2026 - 4:19 PM
Photo of उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक आंधी-तूफान का अलर्ट, चार राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक आंधी-तूफान का अलर्ट, चार राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

30 April 2026 - 7:35 AM
Photo of भीषण गर्मी के बीच बारिश की दस्तक, दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में बदलेगा मौसम

भीषण गर्मी के बीच बारिश की दस्तक, दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में बदलेगा मौसम

29 April 2026 - 7:39 AM
Photo of दिल्ली NCR में गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट

दिल्ली NCR में गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट

28 April 2026 - 3:38 PM
Back to top button