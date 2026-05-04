Haryana News : हरियाणा के कैथल जिले में महिला सुरक्षा को चुनौती देने वाली एक घटना सामने आई है। चीका थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के ही तीन लड़कों द्वारा कथित तौर पर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता की माता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यह घटना 3 मई की शाम की है। 17 साल की किशोरी घरेलू सामान लेने के लिए दुकान पर जा रही थी। रास्ते में घात लगाए बैठे गांव के ही तीन किशोरों ने उसे रोक लिया। अंधेरे का लाभ उठाते हुए आरोपियों ने उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी।

धमकी और चंगुल से बचाव

आरोपियों ने किशोरी को जबरन पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता किसी तरह संघर्ष कर उनके चंगुल से छूटने में सफल रही और घर पहुंची। भागते समय आरोपियों ने उसे धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया, तो उसे जान से मार दिया जाएगा।

पुलिसिया कार्रवाई

डरी-सहमी किशोरी ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। चीका थाना की जांच अधिकारी सुदेश रानी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर तीन किशोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगामी कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

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