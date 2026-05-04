Gangstran Te Vaar : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक मुहिम ‘गैंगस्टरों ते वार’ के 103वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों के चिन्हित और मैप किए गए 644 ठिकानों पर छापेमारी की।

पुलिस टीमों के विशेष अभियान

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’—पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान—की शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें लगातार विशेष अभियान चला रही हैं।

गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ी

उन्होंने बताया कि 103वें दिन की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 350 व्यक्तियों को चार हथियारों सहित गिरफ्तार किया, जिससे इस अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 26,175 हो गई है। इसके अतिरिक्त, 92 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 60 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान छह भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया।

एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर किया जारी

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से गैंगस्टरों या वांछित अपराधियों के बारे में सूचना दे सकते हैं और आपराधिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी साझा कर सकते हैं।

108 नशा तस्करों की गिरफ्तारी

इस दौरान ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के 428वें दिन पुलिस ने 108 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12.4 किलोग्राम हेरोइन, 482 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 2250 रुपये की ड्रग मनी बरामद की। इस अभियान के तहत 428 दिनों में अब तक कुल 62,252 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत आज 24 व्यक्तियों को उपचार एवं पुनर्वास के लिए भी राजी किया गया।

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