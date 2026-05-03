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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सेमिनार में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का किया आह्वान

Ajay Yadav3 May 2026 - 11:59 AM
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Punjab News :
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सेमिनार में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का किया आह्वान

Punjab News : मजदूर दिवस की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (मगसीपा) में आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कानूनी समुदाय को आमंत्रित किया कि वे बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा परिकल्पित संवैधानिक ढांचे की रक्षा करते हुए भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षक के रूप में कार्य करें. पंजाब के एडवोकेट जनरल कार्यालय के लॉ ऑफिसर्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कानूनी समुदाय के सदस्यों ने संवैधानिक सिद्धांतों की निरंतर प्रासंगिकता पर विचार करने के लिए भाग लिया.

बाबा साहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता और एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री के रूप में उनके अद्वितीय योगदान पर प्रकाश डाला, और कहा कि उन्होंने देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं को आकार देने में बुनियादी भूमिका निभाई. वर्तमान संदर्भ में उनके विचारों की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत को केवल संविधान ही नहीं दिया, बल्कि आर्थिक नींव भी रखी जो भी देश का मार्गदर्शन कर रही है. उनका न्याय, समानता और संस्थागत ईमानदारी का दृष्टिकोण हमारा मार्गदर्शक बना रहना चाहिए.”

लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने खतरे

लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने मौजूद खतरों पर चिंता व्यक्त करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कानूनी पेशेवरों द्वारा संवैधानिक मूल्यों की सक्रिय रक्षा की बढ़ती आवश्यकता को उजागर किया, उन्होंने कहा, “संविधान की प्रस्तावना की वास्तविक भावना इस समय खतरे में है, जिसके कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा में वकीलों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है.”

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और गोवा सहित कई राज्यों में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और दल-बदल, और साथ ही ‘आप’ के राज्यसभा सदस्यों को शामिल करने के प्रयास, एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं जो कानूनी समुदाय से सतर्कता की मांग करती है.

आम नागरिकों पर बोझ डालने का आरोप

देश की आर्थिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए गंभीर वित्तीय कुप्रबंधन की ओर इशारा किया, उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय कर्ज 2014 में 55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर आज 212 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है,” और साथ ही कहा कि ऐसे रुझान देश की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं.

वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में किए गए बढ़ोतरी की आलोचना करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “चार राज्यों में चुनाव समाप्त होते ही कीमतों में भारी वृद्धि कर दी ग,” उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णय आम नागरिकों पर अनुचित बोझ डालते हैं और दोषपूर्ण आर्थिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं.

विपक्ष में रहते हुए उठाई मांग

पंजाब में प्रशासनिक सुधारों को उजागर करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पारदर्शिता और सामाजिक न्याय को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों पर जोर दिया, उन्होंने कहा, “पंजाब ने एडवोकेट जनरल के कार्यालय में लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए आरक्षण नीति लागू कर एक राष्ट्रीय मिसाल कायम की है.” विपक्ष में रहते हुए इस कदम के लिए अपनी वकालत को याद करते हुए, उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि पंजाब सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों के अनुरूप इस प्रतिबद्धता को पूरा किया है.

एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी की सराहना

अपने संबोधन के समापन के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने माननीय हाई कोर्ट में राज्य की नीतियों का बचाव करने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों के लिए लॉ ऑफिसर्स और एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी की सराहना की, उन्होंने कहा, “मैं राज्य की नीतियों का बचाव करने में दृढ़ समर्पण के लिए लॉ ऑफिसर्स और एडवोकेट जनरल की सराहना करता हूं. मैं आपसे अपील करता हूं कि भगवंत मान सरकार की जन-पक्षीय पहल और कल्याणकारी नीतियों की रक्षा के लिए कानूनी रूप से ठोस और मजबूत दलीलें तैयार करना जारी रखें.”

ये भी पढ़ें- पंजाब में स्ट्रे डॉग्स के खतरे पर सरकार अलर्ट, कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने दिए सख्त निर्देश

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Ajay Yadav3 May 2026 - 11:59 AM
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