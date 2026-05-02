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कैबिनेट मंत्री डॉ . बलजीत कौर द्वारा मलोट को बड़ी राहत, 12 करोड़ की लागत से नई पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत

Karan Panchal2 May 2026 - 4:25 PM
2 minutes read
Punjab News
कैबिनेट मंत्री डॉ . बलजीत कौर द्वारा मलोट को बड़ी राहत, 12 करोड़ की लागत से नई पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत

Punjab News : लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को अमल में लाते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज मलोट शहर के लिए 12 करोड़ रुपये की लागत से सरहद फीडर नहर से मलोट वाटर वर्क्स तक लगभग 8.5 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाने के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत की।

मलोट के हर घर तक साफ पानी पहुंचाना

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब सरकार हर नागरिक तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “मलोट के हर घर तक साफ पानी पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, ताकि किसी भी व्यक्ति को पानी जैसी आवश्यक सुविधा के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

25 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लागू

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मलोट शहर में पीने के पानी की लंबे समय से चली आ रही समस्या के स्थायी समाधान के लिए कुल लगभग 25 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि चल रहे कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा कर एक वर्ष के अंदर शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा।

स्वच्छ पानी हर नागरिक का बुनियादी अधिकार

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से न केवल लोगों को दैनिक पानी की कमी से राहत मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन स्तर में भी महत्वपूर्ण सुधार आएगा। “स्वच्छ पानी हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है और पंजाब सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।

समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की विभिन्न जनकल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, ताकि हर पात्र व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके और समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। अंत में, इस अवसर पर लोगों में खुशी की लहर देखी गई और उन्होंने सरकार के इस प्रयास का दिल से स्वागत किया।

ये भी पढ़ें- भगवंत मान सरकार GST कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध- हरपाल सिंह चीमा

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Karan Panchal2 May 2026 - 4:25 PM
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