UP News : उत्तर प्रदेश के संभल जिले से सामने आया एक मामला इन दिनों सुर्खियों में है, जिसने पुलिस विभाग के अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान हुई एक मामूली घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि मामला कप्तान तक पहुंच गया।

घटना के केंद्र में हैं ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल जय भगवान और ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर दुष्यंत बालियान। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल अपने पॉइंट से गायब पाए गए। जब टीएसआई मौके पर पहुंचे और सिपाही को वहां नहीं देखा, तो वे गुस्से में आ गए और तुरंत इसे गंभीर लापरवाही मान लिया।

टीएसआई ने करा दी रिपोर्ट

इसी दौरान हेड कांस्टेबल ने सफाई दी कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और वे “पॉटी जाने” के लिए पास के पेट्रोल पंप पर चले गए थे। लेकिन ये दलील टीएसआई को मंजूर नहीं हुई और उन्होंने बिना देर किए ड्यूटी से गायब रहने की रिपोर्ट दर्ज कर दी।

यहीं से मामला गरमा गया। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। आरोप है कि बहस के दौरान हेड कांस्टेबल ने टीएसआई पर अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। वहीं, टीएसआई की एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी “तेरी पॉटी का ठेका नहीं ले रखा मैंने” ने विवाद को और भड़का दिया है।

एसपी ने दिए जांच के आदेश

ये मामला सिर्फ दो लोगों के बीच की बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे पुलिस महकमे की छवि पर असर डालने लगा। स्थिति को बिगड़ता देख संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। एसपी ने तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों ही पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया और साफ संदेश दिया कि अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं।

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