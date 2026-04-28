Delhi NCRराजनीति

केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गांधी समाधि पर जाकर हुए नतमस्तक, सत्याग्रह के मार्ग पर डटे रहने की मांगी शक्ति

shivam singh28 April 2026 - 5:29 PM
2 minutes read
Delhi News
केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गांधी समाधि पर जाकर हुए नतमस्तक, सत्याग्रह के मार्ग पर डटे रहने की मांगी शक्ति

Delhi News : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता व पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया मंगलवार को राजघाट पहुंच कर महात्मा गांधी की समाधि पर नतमस्तक हुए। उनके साथ पार्टी के विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सत्याग्रह की राह दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए सत्याग्रह के मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं कि हमें यह सत्याग्रह करना पड़ रहा है। मेरा अटूट विश्वास है कि बापू के आशीर्वाद से सत्याग्रह के इस कठिन पथ पर हम पूर्ण निष्ठा के साथ अडिग रहेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि आज मनीष सिसोदिया और अन्य साथियों के साथ राजघाट पहुंच कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन किया। मेरी बापू से यही प्रार्थना है कि उनके दिखाए ‘सत्याग्रह’ के मार्ग पर चलने के हमारे संकल्प को वे सदैव शक्ति दें। मेरा अटूट विश्वास है कि बापू के आशीर्वाद से, सत्याग्रह के इस कठिन पथ पर हम पूर्ण निष्ठा के साथ अडिग रहेंगे।

वहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मामला अदालत का है। हम अदालत का बहुत सम्मान करते हैं। हम अपने देश की न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि इसी न्याय प्रणाली और न्यायपालिका ने हमें बेल दिलवाई और आरोप मुक्त किया है। आज हम लोग अगर आजाद घूम रहे हैं, तो हमारी न्याय प्रणाली की वजह से ही घूम रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जिनकी वजह से हमें यह सत्याग्रह करना पड़ रहा है। वे सभी हमने जज साहिबा को लिखी चिट्ठी में बयां कर दिए हैं।

उधर, ‘‘आप’’ के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बापू समाधि पर नतमस्तक होने के बाद एक्स पर कहा कि मंगलवार को राजघाट जाकर पूज्य बापू की समाधि पर अरविंद केजरीवाल के साथ नतमस्तक हुआ। महात्मा गांधी जी ने हमें हमेशा सत्य के रास्ते पर अडिग रहने और सत्य के लिए आत्मबल के साथ सत्याग्रह करने की प्रेरणा दी है। आज उसी मार्ग पर चलने का संकल्प और मजबूत हुआ।

ये भी पढ़ें : ‘खेल तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे’, IPS अजयपाल शर्मा को जहांगीर खान ने दी धमकी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

shivam singh28 April 2026 - 5:29 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘4 मई को दीदी गईं, बंगाल का मूड है किसी भी हालत में TMC को उखाड़कर फेंकना है : पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष

‘4 मई को दीदी गईं, बंगाल का मूड है किसी भी हालत में TMC को उखाड़कर फेंकना है : पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष

28 April 2026 - 5:18 PM
Photo of दिल्ली NCR में गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट

दिल्ली NCR में गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट

28 April 2026 - 3:38 PM
Photo of अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया सलीम डोला इस्तांबुल में गिरफ्तार, लाया गया भारत, दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं तार

अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया सलीम डोला इस्तांबुल में गिरफ्तार, लाया गया भारत, दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं तार

28 April 2026 - 3:02 PM
Photo of Delhi News : केजरीवाल का सत्याग्रह, राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को किया नमन

Delhi News : केजरीवाल का सत्याग्रह, राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को किया नमन

28 April 2026 - 1:02 PM
Photo of पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव, हुगली में TMC सांसद मिताली की कार पर हमला

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव, हुगली में TMC सांसद मिताली की कार पर हमला

27 April 2026 - 7:55 PM
Photo of ‘4 मई को जब परिणाम आएगा, TMC के गुंडे पंचर बनाते दिखाई देंगे’, बंगाल में सीएम योगी की हुंकार  

‘4 मई को जब परिणाम आएगा, TMC के गुंडे पंचर बनाते दिखाई देंगे’, बंगाल में सीएम योगी की हुंकार  

27 April 2026 - 5:19 PM
Photo of ‘हमारा प्रतिनिधिमंडल कल फिर जाएगा और अगर…’, गाजीपुर मामले पर अखिलेश यादव की चेतावनी

‘हमारा प्रतिनिधिमंडल कल फिर जाएगा और अगर…’, गाजीपुर मामले पर अखिलेश यादव की चेतावनी

27 April 2026 - 3:20 PM
Photo of बेटियों को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का वादा, बैरकपुर में TMC पर जमकर बरसे पीएम मोदी

बेटियों को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का वादा, बैरकपुर में TMC पर जमकर बरसे पीएम मोदी

27 April 2026 - 2:00 PM
Photo of AAP Party का बड़ा कदम, 7 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग, सभापति व उपराष्ट्रपति को भेजी याचिका- संजय सिंह

AAP Party का बड़ा कदम, 7 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग, सभापति व उपराष्ट्रपति को भेजी याचिका- संजय सिंह

26 April 2026 - 7:45 PM
Photo of दिल्ली में 11 मई से शुरू हो सकती हैं गर्मी की छुट्टियां, 50 दिन बंद रहेंगे स्कूल

दिल्ली में 11 मई से शुरू हो सकती हैं गर्मी की छुट्टियां, 50 दिन बंद रहेंगे स्कूल

26 April 2026 - 3:46 PM
Back to top button