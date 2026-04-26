Delhi NCRमौसमशिक्षा

दिल्ली में 11 मई से शुरू हो सकती हैं गर्मी की छुट्टियां, 50 दिन बंद रहेंगे स्कूल

Karan Panchal26 April 2026 - 3:46 PM
2 minutes read
Delhi Schools Summer Vacation
दिल्ली में 11 मई से शुरू हो सकती हैं गर्मी की छुट्टियां, 50 दिन बंद रहेंगे स्कूल

Delhi Schools Summer Vacation : उत्तर-मध्य भारत इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने अधिक गर्मी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं।

समर वेकेशन को लेकर तैयारियां शुरू

बढ़ती गर्मी को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ जगहों पर गर्मी की छुट्टियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल जैसे राज्यों में स्कूल बंद हो चुके हैं। वहीं, दिल्ली में भी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समर वेकेशन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।

11 मई से शुरु हो सकती है छुट्टियां

दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में इस बार गर्मी की छुट्टियां 11 मई 2026 से शुरू होने की संभावना है। पिछले शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार भी इसी समय के आसपास समर वेकेशन शुरू हुआ था। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी करीब 50 दिनों की छुट्टियां दी जा सकती हैं।

पिछले वर्षों के ट्रेंड के अनुसार दिल्ली में समर वेकेशन लगभग डेढ़ महीने तक रहता है। आमतौर पर स्कूल 11 मई से बंद होकर जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में फिर से खुलते हैं। हालांकि शिक्षकों को स्कूल खुलने से कुछ दिन पहले ही बुलाया जाता है।

गर्मी से राहत के लिए वॉटर बेल सिस्टम

भीषण गर्मी से बचाव के लिए स्कूलों में ‘वॉटर बेल’ सिस्टम लागू किया गया है। इस व्यवस्था के तहत हर 45 से 60 मिनट पर घंटी बजाई जाती है, ताकि छात्रों को पानी पीने की याद दिलाई जा सके और डिहाइड्रेशन से बचाव हो सके। यह पहल छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है।

मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के येलो अलर्ट और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए शिक्षा विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही स्कूलों की छुट्टियों को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में श्रमिक सम्मान समारोह, सीएम सैनी ने 40 करोड़ की राशि जारी की, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और नई योजनाओं की घोषणा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal26 April 2026 - 3:46 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of टेकऑफ से पहले फ्लाइट में धुआं, पायलट की समझदारी से टला बड़ा हादसा

टेकऑफ से पहले फ्लाइट में धुआं, पायलट की समझदारी से टला बड़ा हादसा

26 April 2026 - 11:29 AM
Photo of दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी, IMD ने अगले दो दिनों तक राहत से किया इनकार

दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी, IMD ने अगले दो दिनों तक राहत से किया इनकार

26 April 2026 - 8:10 AM
Photo of Weather News : यूपी में भीषण गर्मी का कहर, प्रयागराज बना देश का सबसे गर्म शहर, हीटवेव का रेड अलर्ट

Weather News : यूपी में भीषण गर्मी का कहर, प्रयागराज बना देश का सबसे गर्म शहर, हीटवेव का रेड अलर्ट

25 April 2026 - 1:14 PM
Photo of IRS Daughter Murder Case : ऑनलाइन गेमिंग और अश्लील लत में डूबा आरोपी, पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे

IRS Daughter Murder Case : ऑनलाइन गेमिंग और अश्लील लत में डूबा आरोपी, पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे

25 April 2026 - 12:40 PM
Photo of यूपी में 42 हजार होमगार्ड पदों पर भर्ती परीक्षा शुरू, 25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, तीन दिन चलेगी परीक्षा

यूपी में 42 हजार होमगार्ड पदों पर भर्ती परीक्षा शुरू, 25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, तीन दिन चलेगी परीक्षा

25 April 2026 - 11:47 AM
Photo of भीषण गर्मी से राहत के आसार! यूपी-हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, कुछ जगह लू का असर जारी

भीषण गर्मी से राहत के आसार! यूपी-हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, कुछ जगह लू का असर जारी

25 April 2026 - 7:41 AM
Photo of AAP पार्टी में बड़ी टूट, राघव चड्ढा जल्द भाजपा ज्वाइन करेंगे, दो तिहाई सांसदों के साथ BJP में करेंगे विलय

AAP पार्टी में बड़ी टूट, राघव चड्ढा जल्द भाजपा ज्वाइन करेंगे, दो तिहाई सांसदों के साथ BJP में करेंगे विलय

24 April 2026 - 5:36 PM
Photo of दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी जारी, तापमान 42 डिग्री के पार, लू का अलर्ट

दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी जारी, तापमान 42 डिग्री के पार, लू का अलर्ट

24 April 2026 - 8:34 AM
Photo of गर्मी में पशुओं की देखभाल से बचाएं डेयरी का नुकसान, जानें आसान टिप्स

गर्मी में पशुओं की देखभाल से बचाएं डेयरी का नुकसान, जानें आसान टिप्स

22 April 2026 - 6:27 PM
Photo of दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच स्कूलों के लिए सरकार का फैसला, नई गाइडलाइंस जारी

दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच स्कूलों के लिए सरकार का फैसला, नई गाइडलाइंस जारी

22 April 2026 - 3:57 PM
Back to top button